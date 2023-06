Aufstellung für EM-Auftakt fix: U21-Trainer Di Salvo setzt auf Moukoko

Einen Tag nach dem Turnierstart greift auch Deutschland in die U21-Europameisterschaft ein. Am Donnerstag trifft die Elf von Trainer Antonio Di Salvo im ersten Gruppenspiel auf Israel (18 Uhr). Als Titelverteidiger ist das Ziel klar: Der EM-Pokal soll her. Ein Sieg zum Start ist mit Blick auf die dritte Partie gegen Mitfavorit England (28. Juni) zwingend notwendig. Weiterer Gegner ist Tschechien (25. Juni). Di Salvo hatte die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris als Minimalziel für seine Mannschaft ausgegeben. Neben Gastgeber Frankreich qualifizieren sich die besten drei Teams des Turniers.

Den Gegner kennen die DFB-Junioren bereits aus der EM-Qualifikation. „Wir haben zweimal ganz knapp gegen Israel gewonnen“ sagte Di Salvo vor Turnierbeginn, „zweimal stand das Spiel auf der Kippe. Es gab zwar einige Veränderungen, aber sie werden uns ärgern.“ Um das Spiel erfolgreich zu gestalten, brauche man „Teamgeist, aber auch Qualität, und die müssen wir punktgenau abrufen können“. Und was für Qualität der 44-Jährige zur Verfügung hat, zeigt sich in der Startelf gegen Israel.

Mit Youssoufa Moukoko, der einen Teil der damals Corona-bedingt aufgesplitteten Endrunde 2021 wegen einer Verletzung verpasst hatte, sowie Josha Vagnoman und Kevin Schade stehen gleich drei Spieler in der Anfangsformation, die bereits Erfahrung in der A-Nationalmannschaft haben.

Mit dieser Aufstellung startet Deutschland: Atubolu - Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz - Krauß, Keitel - Schade, Stiller, Huseinbašić - Moukoko

Mit dieser Aufstellung startet Israel: Peretz - Gandelman, Lemkin, Cohen - Jaber, Karzev, Azoulay, Revivo - Turgeman, Bilu - Gloukh