Bayern-Aufstellung fix: De Ligt startet gegen Bochum, Choupo-Moting für Müller

Am 5. Spieltag der Bundesliga spielt der FC Bayern München zuhause gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, Sky). Bayern-Trainer Tuchel lobte vor dem Spiel den Gegner für seine intensive Spielweise und betonte, dass die Bochumer Serie von zuletzt drei ungeschlagenen Partien absolut verdient sei. Die Münchner sind allerdings nach vier Spieltagen weiterhin ungeschlagen und können mit einem Sieg gegen den VfL zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze springen.

Ein Sieg gegen Bochum hätte nicht nur mit Blick auf die Bundesliga eine enorme Wichtigkeit für die Bayern. Am Sonntag steht der alljährliche Oktoberfest-Besuch des FCB an. Ein Sieg am Vortag würde die Laune auf der Wiesn deutlich anheben. Auch Tuchel ist sich der Bedeutung bewusst und sagte im Vorfeld des Bochum-Spiels, dass er auf eine große Rotation verzichten werde.

Bayern mit De Ligt, für Bochum startet Paciência

Im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Manchester United (4:3) ändert Tuchel seine Mannschaft aber immerhin auf vier Positionen. Matthijs de Ligt, der zuletzt öffentlich deutlich machte, dass er mit seiner derzeitigen Reservistenrolle unzufrieden ist, spielt gegen Bochum erstmals in dieser Bundesliga-Saison von Beginn an. Außerdem startet Kingsley Coman für Serge Gnabry. Thomas Müller muss für Eric Maxim Choupo-Moting weichen. Konrad Laimer rückt von der Rechtsverteidiger-Posiiton ins defensive Mittelfeld, wo Leon Goretzka eine Pause erhält. Neu im Team ist dafür in der Abwehr Noussair Mazraoui. Die Münchner können gegen den VfL fast aus dem Vollen schöpfen, nur Manuel Neuer fehlt nach seinem Unterschenkelbruch weiterhin.

So startet der FC Bayern: Ulreich – Mazraoui, De Ligt, Kim, Davies – Laimer, Kimmich – Sané, Choupo-Moting, Coman – Kane

VfL-Coach Thomas Letsch muss in München ohne Ersatztorwart Michael Esser (Knieprobleme) planen. Stürmer Philipp Hofmann, der in der Liga noch ohne Saisontor ist, nimmt auf der Bank Platz. Christopher Antwi-Adjej erhält dafür eine Chance von Beginn an.

So startet Bochum: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Asano, Antwi-Adjej