Erste Runde des DFB-Pokals ausgelost: Alle 32 Spiele im Überblick

Der FC Bayern bekommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals mit Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster zu tun, Borussia Dortmund trifft auf den Regionalligisten TSV Schott Mainz. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Für Titelverteidiger RB Leipzig fischte Stabhochspringerin Sarah Vogel als Losfee Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden aus dem Topf. Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt spielt gegen den Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig. Duelle zweier Bundesliga-Klubs waren zum Start des Wettbewerbs wie immer nicht möglich.

Ausgetragen wird die erste Runde vom 11. bis zum 14. August und damit eine Woche vor dem Start der neuen Bundesliga-Spielzeit. Eine Besonderheit gibt es derweil mit Blick auf die Partien des FC Bayern und von RB Leipzig. Da sich der Meister und der Pokalsieger am 12. August um den Supercup duellieren, greifen sie erst später in den Wettbewerb ein. So sind die Spiele der beiden Klubs für den 26./27. September und damit erst nach dem fünften Punktspiel der Saison angesetzt.

Wo wird der DFB-Pokal live im TV übertragen?

Klar ist zudem, dass erneut vier Begegnungen der Auftaktrunde live im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sein werden. Insgesamt zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 15 Spiele der kommenden Pokal-Saison - darunter die beiden Halbfinals sowie das Endspiel. Alle 63 Partien des Wettbewerbs überträgt Sky. Bei Sport1 und DAZN gibt es Highlights der Paarungen.

Die zweite Runde des nationalen Cups findet am 31. Oktober und 1. November statt. Am 5./6. Dezember folgt das Achtelfinale, vom 30. Januar bis zum 7. Februar das Viertelfinale und am 2./3. April das Halbfinale. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion ist für den 25. Mai geplant.

Alle Spiele der 1. DFB-Pokal-Runde im Überblick

FC Homburg - Darmstadt 98

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth

SV Sandhausen - Hannover 96

VfL Osnabrück - 1. FC Köln

SV Atlas Delmenhorst -FC St. Pauli

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

TuS Makkabi Berlin - VfL Wolfsburg

FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

Preußen Münster - FC Bayern

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus - SC Paderborn

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

VfB Lübeck - TSG Hoffenheim

TSG Balingen - VfB Stuttgart

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

SV Elversberg - Mainz 05

1. FC Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt

FC Astoria Walldorf - Union Berlin

FC Viktoria Köln - Werder Bremen

FSV Frankfurt - Hansa Rostock

SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig

Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen

Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

FC Gütersloh - Holstein Kiel

SV Oberachern - SC Freiburg

TuS Bersenbrück - Borussia Mönchengladbach

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Eintracht Braunschweig - Schalke 04