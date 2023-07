﻿Australian Football: Iren krönen sich auf dem Norder zu Euro-Cup-Siegern

Kiel. 16 Nationalflaggen flattern im Wind über dem Nordmarksportfeld, Schotten im Rock tanzen trotz Niederlage, Kroaten mit kurz geschorenen Köpfen gefallen sich in kraftstrotzenden Auftritten, Bier wird in Schuhen serviert, und Sieger sowie Besiegte feiern sich und die Gegner in langen Spalieren: Australian Football hatte am Sonnabend seinen großen Auftritt in Kiel. Es ging um die europäischen Titel, vor allem aber um große Gemeinschaft, kuriose Rituale und Spielfreude. Die Euro Cups bei den Männern und Frauen sicherten sich jeweils die Iren mit ihren 47:17 gegen Wales (Männer) und 29:18 gegen Schottland (Frauen). Die deutschen Gastgeber verpassten ihre großen Ziele vom Halbfinaleinzug, strahlten aber auch mit den Plätzen sechs (Männer) und sieben (Frauen).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kieler Johannes Satori bekommt beim Euro Cup der Australian Footballer eine Massage von Johanna Behr. © Quelle: Ralf Abratis

Kurz vor dem finalen Spiel um Platz fünf lässt sich Johannes „Joey“ Satori aus dem deutschen Männer-Team noch einmal den Oberschenkel massieren und mit einem Tape versehen. Die vier Spiele der Vorrunde, die Hitze des Tages und die kraftraubenden Spiele des Australian Footballs haben es in sich. Mit dem Anstoß geht es beim „Footy“ in Vollkontakt zur Sache: defensives Taktieren ist nicht. Hier heißt es: laufen, tacklen, sich mit aller Macht ins Gewühl werfen, hinfallen und wieder aufstehen. Blessuren bleiben dabei nicht aus. Nachdem Joey von der Liege aufgestanden ist, nimmt eine Britin auf der Liege Platz. „Ich glaube, so viele Behandlungen wie in diesem Jahr hatten wir sonst nicht. Das deutet aber auch darauf hin, dass die Qualität der Spiele deutlich besser geworden ist“, sagt der Spieler von den Kiel Koalas.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben seit heute morgen um 9 Uhr ständig zu tun, und das geht so bis 18 Uhr“, bestätigt Johanna Behr, angehende Physiotherapeutin, die mit einem ganzen Team die Athleten auf zwei Massageliegen unterm Sonnendach versorgt. „Manche wollen nur ein Tape, andere eine Massage. Die härteren Fälle gehen gleich zum Sanitäter“, berichtet sie, ohne die Behandlung zu unterbrechen. Denn die nächsten Sportler warten schon: Nach der Liege geht es zurück aufs Spielfeld.

Auch die Frauen sind nicht zimperlich. Hier wird Theresa Kresse hart getackelt. © Quelle: Ralf Abratis

Männer und Frauen absolvieren ein Mammutprogramm

Innerhalb eines Tages wird der Euro Cup ausgetragen: Bei 15 Männer- und 10 Frauen-Mannschaften macht das mit Qualifikations- und Finalspielen ein Mammutprogramm von 66 Partien über jeweils 20 Minuten. Um das zu schaffen, wurden auf dem Norder fünf Footy-Spielfelder aufgebaut. „Solch ein Areal wie dieses findet man in Europa so schnell nicht noch einmal“, berichtet Stefan Schimetat, der im Oktober die Ausrichtung des Euro Cups übernommen hat, nachdem der ursprüngliche Ausrichter abgesprungen war. Der Gründer, Trainer und Präsident der Kiel Koalas hat mit kleinem Budget und einem Kernteam von 15 Helfern das Turnier aus dem Boden gestampft und bekommt im Vorbeigehen einen dicken Schulterklopfer aus dem deutschen Team „Der Mann ist super! Was der alles auf die Beine stellt. Absolut klasse.“

Schimetat hat vor drei Jahren nach einem England-Aufenthalt die australische Football-Variante nach Kiel gebracht. Seitdem ist der Verein auf rund 70 Mitglieder angewachsen. Spieler zwischen 20 und 50 Jahren sind inzwischen aktiv. Dass der Club nun bereits den Euro-Cup ausrichten konnte, liegt auch an Graham Howard. Der Australier ist Uni-Dozent für Englisch, seit eineinhalb Jahren bei den Koalas und im Event-Komitee des internationalen Verbandes. Er hat Kiel als Austragungsort empfohlen.

Florian Brüll, Joey Satori, Tim Hennig, Maximilian Kraemer und Alexander Michel (von links) feiern ihre Torerfolge auf australische Weise mit Bier aus dem Schuh. © Quelle: Ralf Abratis

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und Kiel zeigt sich an diesem Tag von seiner besten Seite. „Wir haben großartigen Football gesehen. Es sind tolle Plätze, und alles ist super organisiert“, sagt der Australier Mark Woods, der seit 13 Jahren in Nürnberg lebt und die deutschen Männer trainiert. Dass es nach der finalen Niederlage gegen Kroatien für sein Team nur zum sechsten Platz reicht und die deutschen Frauen mit Rang sieben zufrieden sein müssen, nimmt er gelassen: „Es war ein unglaublich enges Turnier, viele Spiele hätten auch anders ausgehen können. Obwohl wir im vergangenen Jahr Zweiter waren, habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir uns weiter entwickelt haben. Wir waren aggressiver und haben mehr als Team gespielt. Und es werden immer mehr Spieler, die ins Nationalteam aufrücken“, so Woods , der daraufhin eine australische Tradition einfordert. Die Spieler, die zum ersten Mal ein Tor für ihr Team erzielen, müssen Bier aus dem Glückschuh trinken. Bei den German Eagles fließt daraufhin gleich literweise Gerstensaft durchs Leder. Na dann: Prost!

KN