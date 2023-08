Australien sorgt bei WM für neuen TV-Rekord

Kein anderes Event hat jemals so viele Menschen in Australien vor die Bildschirme gezogen wie das Halbfinale bei der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen dem Gastgeber und England. Die 1:3-Niederlage der Matildas gegen den Europameister sahen 11,15 Millionen Australierinnen und Australier. Seit Einführung des Zuschauer-Messsystems im Jahr 2001 ist die Halbfinalpartie die einschaltquotenstärkste Fernsehsendung.

Die durchschnittliche Einschaltquote lag bei 7,13 Millionen Zuschauern auf Seven und 7plus, einschließlich einer nationalen Einschaltquote von 6,17 Millionen Zuschauern allein auf Seven. Die Übertragung hatte einen Marktanteil von 89,8 Prozent bei den Zuschauern insgesamt und war damit natürlich die meistgesehene Sendung im ganzen Land. Und auch die Streaming-Rekorde wurden gebrochen: 957.000 Zuschauer schalteten auf 7Plus ein.

Das Zuschauer-Messsystems erfasst nicht die Zuschauer, die das Spiel in Kneipen, an Live-Schauplätzen und in Klubs gesehen haben, sowie die Zuschauer, die Optus Sport eingeschaltet haben - die Gesamtzahl der Zuschauer wäre also wesentlich höher.

Freeman hielt den TV-Rekord über 20 Jahre

Den bisherigen TV-Rekord in Australien hielt Cathy Freemans historischer Lauf bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. Bei dem Event schalteten 8,8 Millionen Menschen ein. Der bisherige Fußball-Rekord von 6,2 Millionen Zuschauern beim Viertelfinalsieg gegen Frankreich war zu diesem Zeitpunkt die meistgesehene TV-Sportsendung in einem Jahrzehnt, wurde aber nur vier Tage später mit dem Halbfinale überboten.

Die Engländerinnen ließen sich am Mittwoch von der lautstarken Kulisse von 75 784 Zuschauern wenig beeindrucken und versetzten durch die Tore von Ella Toone (36. Minute), Lauren Hemp (71.) und Alessia Russo (86.) die australische Sport-Nation in Trauer.