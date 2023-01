﻿Australien zieht den Djoker

Tennissuperstar Novak Djokovic kehrt bei den Australian Open zu seinem Lieblingsturnier zurück – als Topfavorit. Während sein Ruf im Spielerkreis gelitten hat, stehen die Fans hinter ihm. Der Serbe spielt seine Position aus – auf und neben dem Platz.

Als vor etwa zwei Monaten endgültig feststand, dass Novak Djokovic an den am Montag startenden Australian Open würde teilnehmen dürfen, soll sich der Serbe am Abend der Nachricht ein gutes Glas Rotwein gegönnt haben. Das konnte man jedenfalls dem Instagram-Kanal seiner Ehefrau Jelena entnehmen. Der 35-Jährige trinkt normalerweise keinen Alkohol. Er verfügt aber nach eigenen Angaben über eine umfangreiche Sammlung edler Rotweine. Nur zu ganz besonderen Anlässen macht er sich ein Fläschchen auf. Jetzt war es mal wieder so weit. Was man auch wissen muss: Djokovic hat eine ganz besondere Beziehung zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Event in Melbourne ist sein Lieblingsturnier. Unglaubliche neunmal hat er dort gewonnen. Kein männlicher Tennisprofi konnte das Major in Down Under bisher öfter für sich entscheiden. Und es bleibt wohl auch (s)ein Rekord für die Ewigkeit.