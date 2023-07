Ter Stegen künftig zweiter Kapitän beim FC Barcelona

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist in der Hierarchie des FC Barcelona weiter geklettert. Wie der spanische Meister in der Nacht zu Samstag mitteilte, fungiert der 31-Jährige ab sofort als erster Vertreter des von der Mannschaft zum neuen Kapitän gewählten Sergi Roberto. Da der Außenverteidiger allerdings kein unumstrittener Stammspieler im Team von Trainer Xavi ist, dürfte ter Stegen in der kommenden Saison regelmäßig mit der Binde am Arm auflaufen. Zudem wurden Ronald Araujo und Frenkie de Jong als Nummer drei und vier in die Riege der Spielführer befördert.

„Ich bin sehr glücklich und stolz, Barça als einer der Kapitäne in der Saison 23/24 zu repräsentieren“, schrieb ter Stegen auf Twitter. Der Schlussmann war 2014 von Borussia Mönchengladbach zu den Katalanen gewechselt. Dort hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Ter Stegen war bereits nach dem Rücktritt von Gerard Pique im November 2022 ins Quartett der Kapitäne aufgerückt. Zuletzt hatte Sergio Busquets die Mannschaft aufs Feld geführt. Der Routinier verließ den Verein jedoch und spielt nun an der Seite von Lionel Messi bei Inter Miami in der nordamerikanischen MLS.

Heim-EM: Ter Stegen ist Neuer-Herausforderer

Für ter Stegen könnte die neue Rolle auch zusätzliche Motivation für den Kampf um die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft bedeuten. Nach der langwierigen Verletzung von Manuel Neuer hatte der Keeper zuletzt bereits als dessen Vertreter fungiert und rechnet sich nun auch Chancen auf den Stammplatz bei der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr aus.