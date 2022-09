﻿Gefangen im saisonalen Hype? Was die Basketball-Bosse jetzt ändern müssen

Es ist ein Phänomen, das immer wieder dann auftritt, wenn eine deutsche Nationalmannschaft in einer ansonsten im Schatten des Männerfußballs stehenden Sportart bei einer Welt- oder Europameisterschaft über sich hinauswächst. Dann nämlich entdecken plötzlich große Teile der Öffentlichkeit, dass da im Schatten dieses Männerfußballs noch viele andere großartige Athletinnen und Athleten regelmäßig Höchstleistungen abrufen.

Die deutschen Handballer zum Beispiel kennen das Phänomen gut. Immer im Frühjahr lösen sie bei entsprechendem Abschneiden bei den jährlich wechselnden Welt- und Europameisterschaften einen kräftigen Boom aus, der Verband und Fans auf eine großartige Zukunft hoffen lässt. Ähnliches passierte den deutschen Fußballfrauen während der EM in diesem Jahr, die für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erst unglücklich mit der Niederlage in der Verlängerung des Endspiels gegen die Gastgeberinnen aus England endete.

Deutsche Basketballer gewinnen bei Heim-EM die Herzen

Aktuell erlebt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft das plötzliche Heraustreten aus dem Schatten, ihren EM-Hype. Durch ihre Auftritte bei der Europameisterschaft mit Gruppenspielen in Köln und der K.-o.-Runde in Berlin haben Dennis Schröder, Franz Wagner, Daniel Theis und Co. in kurzer Zeit ganz viele Herzen gewonnen. Und die neue Basketballbegeisterung hat sogar dazu geführt, dass Fernsehsender RTL sich kurzfristig die Rechte fürs frei empfangbare TV am überraschend gewonnenen Viertelfinale gegen Griechenland und nun auch am Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr) gesichert hat.

Die guten Einschaltquoten mit im Schnitt gut anderthalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat diese Entscheidung bestätigt. Der herrlich emotionale TV-Kommentar des durchaus polarisierenden Frank Buschmann hat sein Übriges getan, um die Begeisterung zusätzlich anzufachen. Für den Gelegenheitszuschauer oder die Gelegenheitszuschauerin, der oder die am ehesten an Fußballspiele gewöhnt ist, dürfte sich am Mittwochabend nicht weniger als eine neue Sportwelt aufgetan haben: ständige Abschlüsse, dauernd Punkte, ein gigantisch hohes Emotionslevel, das von den Spielern über das Arenapublikum in die heimischen Wohnzimmer übertragen wird. Mit anderen Worten: ein attraktives Event mit hohem, dauerhaftem Unterhaltungswert. Entsprechend müsste da doch auch in Zukunft mehr gehen in Sachen Basketball in Deutschland!

Müsste. Denn die Erfahrung von Handballern, Fußballerinnen und anderen plötzlich Gehypten ist die, dass nach Abschluss des vereinigenden Ereignisses – also nach Abschluss des Turniers – die Begeisterung recht schnell auch wieder erlischt. Transfereffekte auf die jeweiligen Ligen sind wenn nur in geringem Ausmaß – oder sogar gar nicht – sichtbar. Ein prägnantes Beispiel aus der Vor-Corona-Zeit: Die wohl größte Begeisterung rund um die Handball-Nationalmannschaft entstand rund um den Sieg bei der EM 2016, als die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) den Mythos der „Bad Boys“ kreierte.

Bleibt Basketball im TV nachhaltig beliebt?

Zwar stieg der Zuschauerschnitt in der Handball-Bundesliga von 4591 in der Saison 2014/2015 auf 4935 in der EM-Saison 2015/2016. Doch schon in der Spielzeit 2016/2017 ging es wieder runter auf 4884 und 4673 (2017/2018) – und das, obwohl das Team auch noch die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewonnen hatte. Umso spannender wird es zu beobachten sein, wie sich nach dem euphorischen EM-Sommer die Zuschauerzahlen in der am Freitag mit der attraktiven Paarung Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München beginnenden Fußball-Bundesliga der Frauen entwickeln. In der letzten Vor-Corona-Saison 2018/2019 lag der Schnitt bei gerade mal 833, in der vergangenen noch bei 804.

Und beim Basketball? Die Gefahr ist groß, dass die DBB-Auswahl nach der EM wieder in ihrer Bubble verschwindet. Wenn Spieler wie Franz Wagner und Dennis Schröder (so er denn einen neuen Klub findet) wieder in der global dominierenden NBA auf Korbjagd gehen, verdienen sie zwar Millionen, erreichen in Deutschland jedoch allein aufgrund der Zeitverschiebung wieder nur ein Nischenpublikum.

Das Problem hatte schon der alles überstrahlende deutsche Basketballheld Dirk Nowitzki, dessen Erbe weiterhin gesucht wird: Abseits von Höhepunkten mit der Nationalmannschaft und dem besonders herausgehobenen NBA-Titelgewinn 2011 verlief sein sportliches Leben bei den Dallas Mavericks doch eher unter Ausschluss der großen deutschen Öffentlichkeit.

Gleichzeitig ist die Chance für den deutschen Basketball, sich genau jetzt ganz neu im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern, riesig. Nach den Corona-Lockdowns und Geisterspielen scheinen die Menschen hierzulande nach Livesport zu gieren, was die erstaunlich hohen Zuschauerzahlen in der Fußball-Bundesliga beweisen. Und davon müsste doch mit ein bisschen Findigkeit auch der Basketball profitieren können. Entsprechend sind die Verbandsoberen nun gefragt, damit der aktuelle Basketballhype nicht genauso schnell wieder in sich zusammenfällt, wie er gekommen ist.