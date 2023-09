﻿Basketball-Teammanager nach dem WM-Triumph: „Das sind Erinnerungen für die Ewigkeit“

„Wir hätten auch Silber umarmt“, gesteht Heikel Ben Meftah, Teammanager der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, nach dem Gewinn des WM-Titels im Interview. Aber: „Unser Hunger war größer.“

Freudenberg. Durch den 83:77-Finalsieg über Serbien hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Gordon Herbert erstmals in der Geschichte des seit 1950 ausgetragenen Turniers den WM-Titel nach Deutschland geholt. Mittendrin und hautnah an der Mannschaft dran ist Heikel Ben Meftah (49), seit elf Jahren Teambetreuer der deutschen Korbjäger. Nach einem 15-stündigen Flug ab Manila über Dubai ist der am Rosenmontag 1974 als Sohn eines tunesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Gießen geborene Familienvater am Dienstagmorgen in Frankfurt/Main gelandet. Dort fand ein Empfang mit Fans statt.