Schröder-Wunsch nach Basketball-Sensation: Jedes Länderspiel im Fernsehen

Im Moment des größten Erfolgs der deutschen Basketball-Geschichte hat Dennis Schröder einen Appell an die TV-Sender in Deutschland gerichtet. „Wir dachten zuerst, die WM käme im Fernsehen. Aber nur das Finale lief im TV. Basketball ist ein großartiger Sport und ich hoffe, wir können den Respekt bekommen für das, was wir die letzten zwei Jahre getan haben“, sagte der deutsche Kapitän am späten Sonntagabend in Manila. Zuvor hatte das Nationalteam das Endspiel mit 83:77 gegen Serbien gewonnen und damit den größten Erfolg der deutschen Basketball-Geschichte perfekt gemacht.

Die ersten sieben WM-Spiele übertrug ausschließlich Streamingdienst Magentasport, erst für das Endspiel stieg das ZDF ein. „Ich wünsche mir, dass jedes einzelne Spiel im Fernsehen kommt. Als wir vor zehn Jahren losgelegt haben, hatten wir Dirk Nowitzki, aber keiner kannte die anderen Jungs. Jetzt kommen wir nach Japan und auf die Philippinen und alle kennen uns“, sagte der 29 Jahre alte Schröder.

Man hoffe, den Respekt nun auch im eigenen Land zu bekommen. Im kommenden Sommer tritt das Team bei Olympia in Paris an. Es ist das dritte Jahr des sogenannten Dreijahresplans von Bundestrainer Gordon Herbert, der bislang bereits EM-Bronze und den vollkommen überraschenden WM-Titel eingebracht hat.