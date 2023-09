﻿Wie Franz und Moritz Wagner die Basketball-Welt erobern

Die Geschichte von Moritz und Franz Wagner ist eine typische Was-wäre-wenn-Story. Denn was wäre passiert, wenn Moritz im Alter von acht Jahren daheim in Berlin nicht angefangen hätte, mit großer Freude Bälle in einen Basketballkorb zu werfen, sondern Fußbälle in ein Tor zu schießen? Oder was wäre wohl gewesen, wenn er Jahre später nicht in die USA gezogen wäre, um dort in der höchsten Collegeliga zu spielen, die wiederum als das große Schaufenster für die NBA gilt, die stärkste Basketballliga der Welt.

Diese Fragen sind rückblickend nicht nur für den Werdegang dieses Victor Moritz Wagner von Interesse, sondern auch für die Karriere von Franz Jacob Wagner. Der ist vier Jahre jünger und war in seiner Kindheit ein typischer kleiner Bruder. Er machte das nach, was ihm sein großer Bruder alles vormachte. Ja, sagt Franz Wagner, er habe früher „sehr, sehr viel zu Moritz aufgeguckt“. Und ja, er habe „mit Basketball angefangen, weil Moritz gespielt hat“. Der Weg des großen Bruders habe ihm „auf jeden Fall sehr geholfen“ – und er sei „sehr glücklich“, dass er diesen Weg dann auch gegangen ist.

Dieser Weg führte Moritz Wagner 2015 aus Berlin in die USA nach Ann Arbor – zur Universität von Michigan. Er hatte zwar ab Oktober 2014 bereits für Alba Berlin in der Bundesliga gespielt und war seitdem mit seinen 17 Jahren der jüngste Akteur der Vereinsgeschichte, der in Deutschlands höchster Spielklasse zum Einsatz kam. Und die Berliner hätten ihr Talent gern behalten, boten ihm deshalb einen Profivertrag an. Doch Wagner lehnte ab.

Er wollte etwas anderes ausprobieren, wollte dorthin, wo sich die besten Nachwuchstalente der Welt tummeln und messen – ins Haifischbecken Collegebasketball. Deshalb zog er mit gerade einmal 18 Jahren in die USA. Neues Land, neue Liga, völlig neue Lebensumstände – und das alles knapp 7000 Kilometer vom vertrauten Elternhaus und seinem geliebten Berlin entfernt. Es gibt Teenager, die kommen mit all dem nicht klar, haben etwa Heimweh – und gehen gar zurück.

Moritz Wagner hingegen nahm die kleinen und großen Hürden seines neuen Lebensabschnitts an und profitiert bis heute davon. Seine drei Jahre in Michigan hätten ihn „als Mensch einfach geprägt“, meinte er 2019 in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“. „Ich hätte mich ein Leben lang in den Hintern gebissen, wenn ich es damals nicht versucht hätte.“

Sport bestimmt am US-College den gesamten Tagesablauf

Im Gegensatz zu deutschen Universitäten bieten amerikanische Colleges Talenten wie ihm ideale Voraussetzungen, um in ihren Karrieren den nächsten Schritt zu machen. Denn Sport ist hier nicht nur irgendein Tagesabschnitt. Nein, Sport bestimmt den gesamten Tagesablauf. Wagner trainierte bei den Wolve­rines, wie Michigans Universitätsmannschaft offiziell heißt.

In Ann Arbor lernte der 2,11-Meter-Mann nicht nur, Sport und Studium in Einklang zu bringen, sondern auch, was es heißt, schon in jungen Jahren vor großer Kulisse zu spielen, Leistung bringen und gewinnen zu müssen. Das heimische Crisler Center hat eine Kapazität von 12.707 Plätzen und ist fast immer ausverkauft. Alle Spiele werden im TV übertragen, die wichtigsten sogar landesweit. Als Wagner im Frühjahr 2018 mit Michigan das Final Four der prestigeträchtigen Collegemeisterschaft „March Madness“ erreichte, spielte er im Alamodome von San Antonio vor 68.000 Fans – und er spielte überragend. Beim 69:57-Sieg im Halbfinale erzielte der als Center und Power Forward einsetzbare Wagner 24 Punkte und holte 15 Rebounds – beides Bestwerte seines Teams.

Der Deutsche zeigte bereits hier, dass er ein Mann für die großen Momente sein kann. Wagner spielt mit einer Attitüde, die sie in den USA „Swagger“ nennen. Es ist eine Mischung aus Selbstvertrauen, Lässigkeit und Coolness, gewürzt mit einer Prise positiver Arroganz. Diese Eigenschaften sind auch heute noch ein Markenzeichen von ihm.

Zum goldenen Collegeabschluss reichte es für Wagner nicht. Sein letztes Spiel im Michigan-Trikot war am 2. April 2018 das Finale gegen die Villanova Wildcats aus Pennsylvania, Wagner und Co. verloren 62:79. Vor den TV-Geräten saßen 16,5 Millionen Menschen. Keine Sendung in den USA hatte an jenem Montagabend mehr Zuschauende.

Moritz Wagner ebnet Bruder Franz den Weg in die USA

Was Wagner damals vielleicht schon ahnte: Mit all seinen Erlebnissen und Erfahrungen in Michigan ebnete er Franz den Weg zu den Wolverines. Der kleine Bruder hatte in Berlin natürlich mitbekommen, wie sich Moritz im fernen Amerika entwickelte. Wie wohl er sich dort fühlte und wie wichtig diese Etappe für ihn war – menschlich, sozial und sportlich. Er war seinem Bruder einst schon zu Alba Berlin gefolgt. Er hatte Moritz im April 2018 mit damals 16 Jahren sogar den Rekord als jüngster Bundesligaspieler der Vereinshistorie weggeschnappt. Und er war im Sommer 2019 bereit, ebenfalls seine Fähigkeiten in der amerikanischen Collegeliga zu testen.

Die Wolverines selbst hatten auch Interesse an ihm – angeblich schon seit Jahren. So schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ 2019, Insider hätten behauptet, dass Michigan Moritz Wagner nur verpflichtet habe, um so die eigenen Chancen zu vergrößern, später auch Franz Wagner bekommen zu können, den sie als noch talentierter einschätzten.

Auch der „kleine Wagner“ hatte in Ann Arbor eine großartige Zeit. Der treffsichere, 2,05 Meter große Flügelspieler war sogar so gut, dass er bereits nach zwei Jahren entschied, die Uni zu verlassen und sich für den NBA-Draft anzumelden. Auf diesem Talentebasar werden jährlich 60 der weltweit besten Nachwuchsspieler auf die 30 NBA-Klubs verteilt. Nur ein bis zwei Prozent aller Collegespieler schaffen den Sprung in die Basketball-Beletage. Im Hause Wagner liegt die Quote bei 100 Prozent. 2018 nahmen die Los Angeles Lakers Moritz an 25. Stelle unter Vertrag, 2021 hatte Franz bereits als achter Akteur mit den Orlando Magic einen Verein gefunden. Somit wurde er noch eine Position früher gedraftet als 1998 Dirk Nowitzki.

Franz Wagner hat sich so entwickelt, wie es sich die Offiziellen der Orlando Magic ersehnt hatten. Er ist Leistungsträger, kam in seiner ersten Spielzeit im Schnitt auf 15,2 Punkte pro Partie – das waren sieben Zähler mehr, als Nowitzki in seiner Rookie-Saison vorweisen konnte. Auch im zweiten Jahr hatte Wagner mit 18,6 Punkten einen besseren Schnitt als Nowitzki (17,5). Dass der gerade mal 22 Jahre alte Berliner immer wieder mit dem einstigen deutschen Superstar der Dallas Mavericks verglichen wird, zeigt, in welche Sphären er vielleicht mal vordringen könnte.

Moritz Wagner ist unterdessen einige Jahre ein NBA-Wandersmann gewesen, spielte für die Lakers, die Washington Wizards und die Boston Celtics, ehe er im April 2021 nach Orlando kam, zu jenem Verein, der drei Monate später dann auch Franz Wagner unter Vertrag nahm.

Die Basketballbrüder sind nicht nur Mitspieler, sondern auch Mitbewohner, teilen sich eine WG – und oft auch ein Auto. Es sei schön, sagt Moritz, gemeinsam nach Hause zu fahren, das Spiel auszuwerten oder auch einfach über Dinge zu sprechen, die so rein gar nichts mit Basketball zu tun haben. Reden, diskutieren, streiten oder manchmal auch gemeinsam schweigen – wer so viele Jahre miteinander verbracht hat, weiß ziemlich gut, was der andere gerade braucht, wie er denkt und fühlt. Das gilt natürlich auch für das Zusammenspiel auf dem Parkett. Verständigung und Verständnis klappen mitunter blind.

Eltern haben den größten Anteil am Werdegang

Moritz Wagner hat kein Problem damit anzuerkennen, dass sein Bruder der bessere Basketballer von beiden ist. Er ist dafür der Extrovertiertere. Derjenige, der immer für einen Witz oder einen Flachs zu haben ist. Wenn er jedoch auf die sportlichen Leistungen von Franz angesprochen wird, gibt er sich schmallippig. „Er ist mein kleiner Bruder. Ich bewerte nicht, wie er spielt, sondern genieße es vielmehr.“

Weltmeister: Moritz und Franz Wagner nach dem WM-Finale in Manila. © Quelle: IMAGO/camera4+

Wem sie ihren Werdegang am meisten zu verdanken hätten, wurde Moritz Wagner einst gefragt. „Ex­trem vielen Leuten“, antwortete er. Dann zählte Wagner einige Trainer auf. Aber den größten Anteil habe natürlich die Familie. Gemeint sind Mutter Beate Wagner, einst begeisterte Schwimmerin und Tennisspielerin, sowie Vater Axel Schulz, der es zu DDR-Zeiten als Handballer bis ins Tor des Jugend-Nationalteams geschafft hatte. Beide vererbten ihren Söhnen die Liebe zum Sport. Dass sie nun beim größten Erfolg ihrer Söhne, dem WM-Gewinn in Manila, vor Ort sein konnten, macht diesen Titel für alle vier zu einem ganz besonderen.

Doch die Was-wäre-wenn-Story der Wagner-Brüder geht immer weiter. Was wäre wohl, wenn Moritz und Franz Wagner bei den Olympischen Sommerspielen eine Medaille gewinnen würden?