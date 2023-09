So starten die Basketball-Weltmeister in die neue Saison

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft feiert nach dem sensationellen Sieg gegen Serbien den Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft. Doch lange ausruhen können sich Dennis Schröder und seine Mannschaftskollegen nicht. Bereits in wenigen Wochen beginnt bei ihren Vereinen die neue Saison. Wann es losgeht und wo die Spiele der DBB-Stars verfolgt werden können.

Basketball-Bundesliga startet schon Ende September

Für Johannes Thiemann, Niels Giffey, Isaac Bonga und Andreas Obst beginnt die neue Saison schon in weniger als drei Wochen. Am 27. September startet die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL). Thiemann beginnt mit Alba Berlin gegen die MLP Academics Heidelberg. Giffey, Bonga und Obst starten mit dem FC Bayern gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels.

Die Spiele der BBL laufen beim Streamingdienst Dyn. Zudem gibt es aber auch Sublizenzen. Rund 40 Partien werden kostenlos auf verschiedenen Online-Plattformen übertragen. Weitere zwölf Spiele können von Fernsehsendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks übertragen werden.

Johannes Thiemann (links) spielt auch in der kommenden Saison wieder mit Alba Berlin in der EuroLeague. © Quelle: Andreas Gora/dpa

Alba Berlin und der FC Bayern München werden zudem in der EuroLeague starten. Diese beginnt am 5. Oktober direkt mit einem direkten Duell der beiden deutschen Mannschaften. Maodo Lo, Johannes Voigtmann (beide Olimpia Milano) und Justus Hollatz (Anadolu Istanbul) nehmen zudem mit Vereinen im Ausland am europäischen Basketball-Pokal teil. Die Spiele der EuroLeague laufen bei MagentaSport.

US-Saison beginnt im Oktober

Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner sowie Daniel Theis starten am 25. Oktober in die neue NBA-Saison. Theis spielt mit den Indiana Pacers am ersten Spieltag gegen die Washington Wizards. Für die Wagner-Brüder beginnt die neue Saison mit Orlando Magic gegen die Houston Rockets. Dennis Schröder startet mit seiner neuen Mannschaft, den Toronto Raptors, gegen die Minnesota Timberwolves in die neue Saison.

Dennis Schröder startet in der kommenden Saison nicht mehr für die Lakers. Ab dem 25. Oktober steht er im Trikot der Toronto Raptors auf dem Spielfeld. © Quelle: Maximilian Haupt/dpa

Deutsche Fans können die NBA nicht im Free-TV verfolgen. Die Spiele werden einzig vom Sport-Streaminganbieter DAZN oder der NBA selbst mit dem NBA League Pass angeboten.

Nationalmannschaft kommt erst wieder 2024 zusammen

Das Weltmeister-Team wird erst wieder im kommenden Jahr für ein Pflichtspiel zusammenkommen. Vom 22. bis zum 25. stehen Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2025 in Lettland auf dem Programm. Deutschland spielt in der Gruppe D gegen Schweden, Montenegro und Bulgarien. Beim nächsten Kräftemessen wird die Mannschaft allerdings nur in abgespeckter Form auftreten können. Die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder sind an ihre Teams in den USA gebunden und werden nicht dabei sein.