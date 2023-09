Internationale Presse feiert „imperiales Deutschland“ - Serbien wittert Betrug

Serbien in Trauer, Europa feiert Deutschlands Helden. Während im Land des unterlegenen Gegners nach dem verlorenen WM-Finale Frust und Wut überwog, gab es aus den anderen Ländern vor allem Lob und Anerkennung für den Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.

Für einige serbische Medien waren die Sündenböcke mit den Schiedsrichtern schnell gefunden. Die Boulevard-Zeitung Kurir schrieb kurz nach Ende des Endspiels sogar davon, dass man „um den Titel betrogen“ worden sei.

Die internationalen Pressestimmen zum Finale der Basketball-WM 2023

SERBIEN

Blic: Das sind die Leute, die Serbien heruntergemacht haben: ein Schiedsrichter-Trio, das nicht einmal ein Basketballspiel in irgendeinem Hinterhof hätte pfeifen dürfen, geschweige denn ein WM-Finale. (...) Im dritten Viertel entschieden sie zu Ungunsten unserer Mannschaft, die infolgedessen einen Punkterückstand aufzuholen hatte, der kaum aufzuholen war.

Kurir: Serbien wurde im WM-Finale brutal um den Titel betrogen! Helden, wir sind stolz auf euch! Schändliche Schiedsrichter bestimmten, wer Weltmeister wurde.

Nova: Nach dramatischem Spiel verliert Serbien im großen Finale. Die „Adler“ kehren auf heroische Weise mit Silber heim. (...) Nach einem großartigen Kampf und einem ausgeglichenen Spiel in der ersten Hälfte baute Deutschland einen 11-Punkte-Vorsprung aus. Doch das wunderbare Spiel von Aleksa Avramovic brachte die „Adler“ zurück ins Spiel.

SPANIEN

Marca: Ein imperiales Deutschland erobert dank Marschall Schröder die Basketball-Weltmeisterschaft. Der Point Guard und Franz Wagner waren die Protagonisten des historischen Siegs der Deutschen über Serbien, das in der zweiten Hälfte Schiffbruch erlitt.

AS: Der Basketball hat einen neuen König: Deutschland ist Weltmeister.

Mundo Deportivo: Die Realität der deutschen Mannschaft besteht darin - und das macht ihre Stärke als kompaktes Kollektiv noch wertvoller -, dass sie in der NBA überwiegend aus ausgemusterten oder Ersatzspielern besteht. Und natürlich haben sie keinen Top-Star in der besten Liga der Welt.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Deutschlands Märchen hat das glücklichste und vor allem das verdienteste Ende.

Tuttosport: Deutschland geht in die Geschichte ein: Erstmals Basketball-Weltmeister.

FRANKREICH

L‘Équipe: Deutschlands verrückter Aufstieg zum Weltmeistertitel.

ÖSTERREICH

Kurier: Geschlossenheit und Entschlossenheit, Mut und Disziplin, Selbstvertrauen und Cleverness. Die deutschen Basketballer zeigten in den vergangenen Wochen all jene deutschen Sport-Tugenden, die ihren kickenden Landsleuten aktuell in Abrede gestellt werden. Als hoch veranlagtes Team in die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gestartet, vollendeten Deutschlands Basketballer am Sonntag in Manila eine märchenhafte Reise.