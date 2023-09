Vor Halbfinal-Duell gegen Deutschland: Die US-Basketballer im Porträt

Auf das deutsche Basketball-Nationalteam wartet nach dem knappen Sieg gegen Lettland (81:79) am Freitag die USA im Halbfinale der Basketball-WM (14.40 Uhr/ MagentaSport). Die US-Amerikaner, die sich zuvor souverän gegen Italien durchsetzten (100:63), sind wie immer der Favorit auf den Weltmeistertitel. Schließlich stellen sie mit der NBA die beste Basketball-Liga der Welt. In dieser spielen absolute Superstars wie LeBron James, Stephen Curry oder Kevin Durant. Allesamt Amerikaner, doch von den ganz großen Namen gehört keiner zum WM-Kader der USA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein überaus bekanntes Gesicht ist hingegen der Trainer der US-Amerikaner, Steve Kerr, der in seiner Spielerkarriere drei NBA-Titel mit den legendären Chicago Bulls rund um Michael Jordan gewann. In der NBA trainiert er seit 2014 die Golden State Warriors, die er zu vier Meisterschaften führte und dem wohl gefürchtetsten Basketball-Team der letzten 10 Jahre machte. Im aktuellen US-Kader befindet sich keiner seiner Warriors-Schützlinge.

Diese Spieler überzeugen bisher im US-Team

Der im bisherigen Turnierverlauf wichtigste Spieler beim Team USA ist Anthony Edwards (21). Der Shooting Guard der Minnesota Timberwolves gehörte in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Spielern in seinem Team und erzielte im Durchschnitt 24,6 Punkte. Bei der WM liegt sein derzeitiger Schnitt mit 17,6 pro Spiel noch darunter. Edwards verfügt über einen schnellen Antritt, starke Athletik und ist einer der besten Eins-gegen-Eins-Verteidiger der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beste Wurfquote hat bei den Amerikanern Tyrese Haliburton. Der Teamkollege von Daniel Theis bei den Indiana Pacers bringt es im laufenden Turnier auf 62,5 Prozent aus dem Feld und starke 56 Prozent bei Drei-Punkte-Würfen. Der 23-Jährige ist nicht nur ein herausragender Werfer, sondern gehört auch zu den besten Passgebern der NBA. Das unterstreicht auch seine Quote von 5 Assists pro Spiel, Bestwert im US-Team.

Ähnlich gut performte bei dieser WM auch Small Forward Mikal Bridges (Brooklyn Nets). Der 26-Jährige gilt als sicherer Schütze von der Dreierlinie und aus der Mitteldistanz. Wie auch Edwards, spielt Bridges eine sehr gute Defense und wurde 2021/2022 zum zweitbesten Verteidiger der NBA gewählt.

Mit Austin Reaves (25) hat Kerr einen der Shootingstars der vergangenen NBA-Saison im Team. Bei den LA Lakers rund um Starspieler LeBron James avancierte Reaves in der abgelaufenen Saison zu einem wichtigen Rollenspieler, der in engen Play-off-Spielen mit wichtigen Punkten auftrumpfte. Derzeit ist er der dritterfolgreichste Werfer des US-Teams und zieht gerne Fouls auf dem Weg zum Korb. Hier muss das deutsche Team aufpassen.

Brunson und Ingram hinter den Erwartungen

Doch wo Licht ist, gibt es im US-Team auch Schatten, wenn auch nur vereinzelt. Jalen Brunson ist Kapitän der Amerikaner und übernimmt als Point Guard ähnliche Aufgaben wie Dennis Schröder im deutschen Team. Brunson, der nach seiner starken Saison bei den New York Knicks fast ins NBA-All-Star-Team gewählt wurden wäre, spielt eine WM unter den Erwartungen. Er gehört zwar weiterhin zur Starting-Five, doch zehn Punkte im Schnitt sind für den 26-Jährigen, der in der NBA zuletzt durchschnittlich 24 Punkte pro Spiel lieferte, deutlich zu wenig. Trotzdem: Brunson könnte jeden Moment wieder seine NBA-Stats abrufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) ist ein Spieler, der Spielmacher-Qualitäten aufweist. Davon zeigte der 25-jährige Forward bei dieser WM allerdings wenig. Anfangs noch in der Starting-Five, kommt Ingram mittlerweile von der Bank aus und ist die wohl einzige große Enttäuschung im amerikanischen Team.

WM-Gold ist Pflicht für die USA

Kerr kann außerdem auf solide Teamspieler zurückgreifen, die weder herausragten noch enttäuschten. Hierzu zählen Cameron Johnson (27, Forward, Brooklyn Nets), Bobby Portis (28, Center, Milwaukee Bucks) und Jaren Jackson Jr. (23, Power Forward/Center, Memphis Grizzlies), der in der NBA als Defensivspieler des Jahres geehrt wurde. Etwas über den Erwartungen spielen Josh Hart (28, Shooting Guard, New York Knicks) und Paolo Banchero (20, Power Forward, Orlando Magic). Der Teamkollege der deutschen Wagner-Brüder und Rookie of the Year in der NBA, machte im Auftaktspiel der USA gegen Neuseeland (99:72) mit 21 Punkten auf sich aufmerksam. Walker Kessler (21, Center, Utah Jazz) kommt auf die wenigste Spielzeit im US-Team und ist nur in ausgewählten Situationen gefragt.

Die US-Basketballer spielen bislang eine solide, aber nicht glanzvolle Weltmeisterschaft. Einziger Aufreger war die 104:110-Niederlage gegen Litauen in der zweiten Vorrunde. Auch gegen Montenegro (85:73) mussten sich die US-Boys zeitweise strecken. Kerrs Team weiß aber auch: Es fehlen nur zwei Siege bis zum sechsten WM-Titel. Bei der letzten Weltmeisterschaft scheiterten die Amerikaner bereits im Viertelfinale an Frankreich (79:89). Entsprechend groß ist der Druck, dieses Mal mit Gold heimzukommen.