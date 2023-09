Herbert, Schröder, Wagner und Co.: Die deutschen Basketballer im Portrait

Spätestens mit dem Sieg gegen die US-amerikanischen NBA-Profis im WM-Halbfinale am Freitag hat sich die DBB-Auswahl in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit geworfen. Noch nie zuvor stand die Nationalmannschaft in einem Endspiel einer Weltmeisterschaft. Doch wer sind die Spieler, die am Sonntag (14.40 Uhr im ZDF und MagentaSport) den Titel holen wollen? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), stellt den Kader und dessen Trainer Gordon Herbert vor.

Gordon Herbert (64/Bundestrainer)

Bundestrainer Gordon Herbert feierte vor seiner Zeit als DBB-Coach zahlreiche Erfolge auf Vereinsebene, darunter die Deutsche Meisterschaft 2004 und den Europe Cup 2016 mit den Frankfurt Skyliners. Auch als Nationaltrainer sammelte Herbert bereits Erfahrungen, trainierte Georgien und Kanada, bevor er im September 2021 das Bundestrainer-Amt von Henrik Rödl übernahm.

Der 64-jährige Kanadier steckte sich bereits bei der Vorstellung hohe Ziele, betonte, dass es darum ginge, „Medaillen zu gewinnen“. Dies gelang ihm bereits ein Jahr später, als für das Team Bronze bei der Europameisterschaft heraussprang.

Welchen Stellenwert Herbert für die Mannschaft hat, hob der ehemalige deutsche Nationalspieler Marko Pešić, Sohn von Serbiens Finaltrainer Svetislav Pešić, in einem Interview mit dem Münchner Merkur und der tz hervor: „Der eigentliche Star dieser Mannschaft ist Gordon Herbert. Er ist ein Coach, der die Spieler versteht“.

Dennis Schröder (29/Toronto Raptors)

Die Karriere von Dennis Schröder begann untypisch. Mit elf Jahren entdeckte ihn Jugendtrainer Liviu Călin in einem Braunschweiger Park beim Körbewerfen mit seinen Freunden. Schröder, der eigentlich zum Skaten da war und nur in den Pausen Basketball spielte, ließ sich von Călin überreden und begann, unter ihm zu trainieren. In der Saison 2011 gab Schröder im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der Bundesliga und avancierte bis 2013 zum Leistungsträger der Braunschweiger Basketballer.

Danach ging es für ihn in die NBA, wo er sich bei den Atlanta Hawks kontinuierlich weiterentwickelte. Nach mehreren Wechseln, die ihn unter anderem zweimal zu den Los Angeles Lakers verschlugen, läuft der Point Guard ab der kommenden Saison für die Toronto Raptors auf.

Im Nationalteam konnte er in der Anfangsphase seiner Karriere ohne Druck aufspielen. Führungsspieler waren zunächst andere, insbesondere Dirk Nowitzki. Bei der EM 2015 wurde Schröder bereits bester deutscher Werfer, erzielte im Schnitt 21 Punkte.

Nach Nowitzkis Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Jahr 2016 wurde der Braunschweiger zum Leader des Teams und übernahm die Rolle des Kapitäns. Als bester Korbjäger Deutschlands und einer der besten fünf Spieler des Turniers trug Schröder entscheidend dazu bei, dass die deutsche Mannschaft bei der EM 2022 Bronze gewinnen konnte.

Mit 17,9 Punkten sowie 6,7 Assists pro Spiel führte Schröder die Mannschaft bei der WM ins Finale. Bis auf ein schwaches Spiel gegen Lettland war er der Garant für die sieben Siege im Turnier.

Franz Wagner (22/Orlando Magic)

Franz Wagner zeigte bereits früh sein Können, debütierte bei Alba Berlin mit gerade einmal 16 Jahren in der Bundesliga und löste seinen Bruder Moritz als jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte ab. An der University of Michigan legte er später die Grundlagen für seine NBA-Karriere.

Der heute 22-Jährige ist das größte Talent im deutschen Team. Der Flügelspieler der Orlando Magic befindet sich derzeit auf dem Weg zum NBA-Star. „Franz ist einer der Elitespieler auf Fiba-Niveau“, lobt Coach Herbert den Small Forward und sieht in Wagner schon jetzt einen der besten europäischen Profis. Ob als Werfer, Passgeber oder auf dem Weg zum Korb: In der Offensive gibt es nichts, was er nicht beherrscht.

Nach einer Verletzung im Auftaktspiel gegen Japan verpasste Wagner insgesamt vier Spiele und konnte erst wieder im Viertelfinale gegen Lettland einsteigen. Der 2,08 Meter große Berliner erzielte in seinen drei Spielen durchschnittlich 16 Punkte und 3,3 Assists. Zudem holt sich Wagner die meisten Rebounds im Team (6,3 pro Spiel).

Moritz Wagner (26/Orlando Magic)

Die Karriere von Moritz Wagner verlief ähnlich wie bei seinem jüngeren Bruder: Erst bei Alba Berlin, dann College in Michigan und seit 2021 bei den Orlando Magic aktiv.

Fehlte der 26-Jährige vor einem Jahr bei der EM noch verletzungsbedingt, ist er nun ein Garant für den Erfolg. „Mo bringt eine spezielle Persönlichkeit mit. Er ist sehr positiv und hat wahnsinnig viel Energie“, sagt Trainer Herbert über seinen Schützling, der sein Länderspiel-Debüt 2019 feierte. 2021 wurde Wagner bester Spieler des Olympia-Qualifikationsturniers in Split.

Bei dieser WM funktioniert Wagner als solider Punktegarant. In sechs von sieben Spielen traf der Berliner zweistellig.

Daniel Theis (31/Indiana Pacers)

Daniel Theis hat eine frustrierende Phase hinter sich, saß bei den Indiana Pacers zuletzt monatelang nur auf der Bank. Nach seinem Wechsel aus der Bundesliga in die NBA im Jahr 2017 sah es für den 2,04 Meter großen Center zunächst gut aus, als er bei den Bostons Celtics durchschnittlich knapp 15 Minuten Spielzeit bekam. Eine Meniskusverletzung warf ihn dann zurück, über die Chicago Bulls und Houston Rockets kam er schließlich zu den Pacers. Dort wurde er in der vergangenen Saison nach sieben Spielen aussortiert und war seither nicht mehr im Einsatz.

Im Nationalteam wurde er dagegen schnell wichtig. Trainer Herbert nennt ihn den „besten Spieler, über den niemand spricht“. Der 31-Jährige ist offensiv Abnehmer der Schröder-Vorlagen, defensiv ein Anker und abseits des Feldes der beste Kumpel des Kapitäns, den er schon seit Braunschweiger Zeiten kennt. Immer wieder hat Schröder ihn in diesem Turnier in Szene setzen können. Sein bisher stärkstes Spiel zeigte Theis im Halbfinale gegen die USA: Mit 21 Punkten und sieben Rebounds lieferte er seine Turnier-Bestleistung.

Johannes Voigtmann (30/Olimpia Milano)

Der 30-Jährige Johannes Voigtmann ist seit Jahren fester Bestandteil des DBB-Teams und behauptet sich auf der umkämpften Center-Position auch gegen die Konkurrenz aus der NBA. Auf dem Feld besticht der Co-Kapitän von Olimpia Milano durch seine Vielseitigkeit: Voigtmann bringt unter dem Korb Wucht mit, kann aber auch werfen und den Ball verteilen.

Für die Nationalmannschaft war Voigtmann bei der WM 2019 der zweitbeste Werfer im Team (11,4 Punkte pro Spiel). Beim dritten Platz der EM im vergangenen Jahr konnte Deutschland zudem auf die Rebound-Stärke des großgewachsenen Eisenachers verlassen. Unter den Körben sammelte der 2,11 große Spieler im Schnitt 6,7 zurückspringende Bälle für die DBB-Auswahl ein. Bei dieser WM sind es erneut sechs Rebounds pro Spiel.

Andreas Obst (27/FC Bayern München)

Der Sprung in die NBA blieb Andreas Obst bislang verwehrt. Neben zahlreichen deutschen Teams stationierte der Hallenser lediglich für eine Saison im Ausland, beim spanischen Team Obradoiro. Das könnte sich jedoch bald ändern: Der 27 Jahre alte Spieler vom FC Bayern München dürfte nach seiner starken WM auch Angebote aus den Eliteligen erhalten.

Gegen die USA wurde Obst nämlich der „beste Werfer des Planeten“. Diesen Titel verlieh ihm zumindest Co-Kapitän Johannes Voigtmann. Obst war gegen die US-Amerikaner mit 24 Punkten – darunter vier Dreier – der überragende Akteur des Spiels.





Maodo Lô (30/Olimpia Milano)

Spielmacher Maodo Lô, der als Ersatz und Partner von Dennis Schröder fungiert, wird nach der WM von Alba Berlin zu Olimpia Milano wechseln. In Deutschland sammelte der 30-jährige Berliner zuvor Erfahrung bei Brose Bamberg und FC Bayern München, zudem spielte er an der Columbia University.

Seit 2014 ist Lô Spieler der DBB-Mannschaft. Er war auch Teil des Bronze-Teams bei der EM im vergangenen Jahr, erzielte im Schnitt 11,4 Punkte. Lô bringt wichtige Qualitäten für das Spiel von Gordon Herbert mit, vor allem seine Geschwindigkeit bei Tempogegenstößen stellt eine große Gefahr für Gegner dar.

Zwar zeigte Lô gegen Japan und auch gegen die USA eher schwache Spiele, brillierte dafür gegen Georgien in der Zwischenrunde. Der Berliner warf in dem Spiel sechs Mal von der Dreierlinie und traf jeden Wurf. Auch beim knappen Sieg über Australien stach er heraus, erzielte dort insgesamt 20 Punkte.

Isaac Bonga (23/FC Bayern München)

Der 23 Jahre alte Flügelspieler Isaac Bonga hat seine Stärken vor allem im Defensivspiel. Geboren in Neuwied, ging es für ihn nach zwei Jahren Bundesliga bei den Frankfurt Skyliners in die USA. Bei den Los Angeles Lakers und den Toronto Raptors konnte sich der Point und Shooting Guard jedoch nicht durchsetzen. Seit 2022 läuft er für den FC Bayern München auf.

Bonga spielte 2018 im WM-Qualifikationsspiel gegen den kommenden Finalgegner Serbien zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft. Damit wurde er zum jüngsten Debütant in der DBB-Auswahl seit 40 Jahren. Bei den Olympischen Spielen 2020 konnte Bonga weitere internationale Erfahrungen sammeln.

Er hat seine Stärken beim Umschalten aus der Verteidigung in den Angriff. Im Halbfinale verhinderte Bonga zudem mit einem Block in der Schlussminute, dass die USA den Rückstand auf das DBB-Team aufholen konnte.

Johannes Thiemann (29/Alba Berlin)

Johannes Thiemann gilt für Experten als heimlicher Gewinner des deutschen Teams bei diesem Turnier. Der 29-Jährige von Alba Berlin, der sein erstes Spiel für die Nationalmannschaft 2016 bestritt, holt verlässlich Rebounds für das Team. Mit seiner positiven und motivierenden Ausstrahlung ist er zudem eine Stütze, wenn es auf oder neben dem Feld kriselt.

Bereits bei der EM im vergangenen Jahr überzeugte er Bundestrainer Herbert, weshalb Thiemann auch dieses Jahr bei der WM dabei ist. Im Viertelfinale gegen Lettland und im Halbfinale gegen die USA machte er jeweils zehn Punkte und leistete sich dabei keinen einzigen Fehlwurf.

Niels Giffey (32/FC Bayern München)

Niels Giffey ist ein altbekanntes Gesicht in der Bundesliga und Nationalmannschaft. Der 32-jährige Neffe der SPD-Politikerin Franziska Giffey spielt bereits seit 2013 regelmäßig für die DBB-Auswahl. Insgesamt absolvierte der Profi des FC Bayern München bislang 92 Partien für Deutschland, war zudem im Team, das letztes Jahr die EM-Bronzemedaille gewann.

In seinen meist kürzeren Einsätzen überzeugte Giffey bei der WM mit Verlässlichkeit und seinem Distanzwurf. Gegen Slowenien gelangen ihm zehn Punkte und drei Rebounds in 15 Minuten Spielzeit.

Justus Hollatz (22/Anadolu Efes)

Spielmacher Justus Hollatz gehört laut vieler Experten die Zukunft nach der Ära Schröder. Den 22-Jährige zieht es zur neuen Saison zum europäischen Topklub Anadolu Efes nach Istanbul, der Sprung in die internationale Klasse scheint möglich.

Hollatz ist seit 2021 deutscher Nationalspieler, bestritt bei der EM im letzten Jahr zudem vier Spiele. Bei der WM spielt er eine Nebenrolle, durfte vor allem in der Vorrunde gegen Finnland und in der Zwischenrunde gegen Georgien ran. Gegen Finnland gelangen ihm dabei sechs Punkte und vier Rebounds.

David Krämer (26/Fundación CB Granada)

Der 26-jährige David Krämer kommt gebürtig aus der Slowakei und ist der Sohn des ehemaligen slowakischen Nationalspielers Roman Krämer und Bruder des österreichischen Nationalspielers Filip Krämer. In der Bundesliga lief er für Ulm, Bayern und Braunschweig auf, künftig spielt er im spanischen Granada. Zudem war Krämer 2019 Testspieler der Phoenix Suns, die nach der Vorbereitung von einer Verpflichtung absahen.

Aus seinem Part im DBB-Team macht der 26-Jährige kein Geheimnis. „Ich bin der zwölfte Mann. Es wird so ausschauen, dass ich vielleicht spiele, vielleicht gar nicht spiele. Damit habe ich kein Problem.“ Krämer kam in bislang vier Einsätzen auf 17 Minuten Spielzeit und 11 Punkte.