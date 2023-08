WM-Chancen, Schröder und das Doncic-Duell: Das sagt Basketball-Legende Femerling

Für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht es bei der Weltmeisterschaft nach einer starken Gruppenphase mit der Zwischenrunde weiter. Vor der Partie am Freitag gegen Georgien (10.30 Uhr, Magenta Sport) und dem Spiel gegen Slowenien am Sonntag (13.10 Uhr, Magenta Sport) spricht Ex-Nationalspieler und Magenta Sport-Experte Patrick Femerling im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, über das bisherige Turnier, die kommenden Gegner und das deutsche Team.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportbuzzer: Herr Femerling, Sie sind bei der WM als TV-Experte im Einsatz. Wie gefällt Ihnen diese Rolle?

Patrick Femerling (48): Es macht mir großen Spaß. Das hängt auch viel mit dem Erfolg der deutschen Mannschaft zusammen. Ich liebe Basketball und gucke es die ganze Zeit. Und dann ist es natürlich schön, wenn man auf diesem Niveau darüber sprechen kann.

In den ersten drei Spielen lief für die deutsche Mannschaft alles nach Plan. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehr gut. Es gibt natürlich noch die ein oder andere Stellschraube, an der man drehen kann. Aber die Mannschaft passt sehr gut zusammen und spielt stark. Es ist eine sehr homogene Truppe mit einem Mix aus sportlicher Klasse, Talent und Erfahrung. Ich hoffe, dass sie weiterhin so im Rhythmus bleibt.

Sie waren selbst auch Trainer, von 2017 bis 2022 Assistenzcoach bei der A-Nationalmannschaft. Wo würden Sie noch ansetzen?

Es gibt immer Dinge, mit denen man sich befassen muss. Man muss sich auf jeden Gegner neu einstellen – die Spiele gegen Georgien sowie Slowenien und dann möglicherweise Kanada oder Spanien werden ganz anders als die bisherigen. Fehler komplett auszuschalten, ist im Basketball unmöglich. Es geht darum, diese so gut es geht zu minimieren.

Wo könnte das deutsche Team in diesem Turnier noch stolpern?

Die Gegner werden jetzt natürlich immer besser. Das Spiel gegen Georgien wird kein Selbstläufer. Wenn sie einen guten und wir einen schlechten Tag erwischen, kann es ein ganz unangenehmes Match werden. Georgien wirft viel von außen und agiert sehr ruppig. Es ist eine gute Mannschaft mit einem guten Coach. Deutschland muss dieses Spiel konsequent angehen und darf Georgien nicht viel Raum lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doncic ist der Superstar in Slowenien

Das Spiel gegen Slowenien am Sonntag dürfte noch eine Nummer härter werden…

Luca Doncic ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn es bei ihm läuft, dann kann er nicht nur unglaublich eigene Punkte produzieren, sondern auch seine Mitspieler in Szene setzen. Den Schwachpunkt bei Slowenien sehe ich unter dem Korb, da sie nicht ganz so viele große Spieler haben. Die Defensive muss wieder gut stehen und Lösungen mit einer hohen Intensität, Klarheit und Herzblut finden.

Die NBA-Stars Luca Doncic und Dennis Schröder stehen besonders im Fokus. Was hat dieses Duell zu bieten?

Es wird auf jeden Fall richtig schön, am Ende geht es aber um den Teamerfolg. Klar ist es eine nette Challenge für die beiden Spieler. Es ist aber egal, wer am Ende mehr Punkte erzielt hat. Wenn Doncic 35 macht und Dennis nur 30, dafür aber am Ende die Medaille um den Hals hat, interessiert diese Statistik nicht.

Schröder ist auf dem Weg zu einem der größten deutschen Basketball-Stars aller Zeiten. Es gab bisher Detlef Schrempf, Henrik Rödl oder auch Dirk Nowitzki – wo steht Schröder in diesem Ranking?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennis gehört natürlich mit zu diesem Kreis der besten Spieler. Was er bisher erreicht hat, haben ihm nicht viele zugetraut. Er hat sich durchgearbeitet und durchgebissen. Seine Entwicklung als Spieler, Teamkollege, Anführer und Kapitän ist großartig. Was ihn mit den genannten Legenden schon jetzt verbindet, ist der Hunger auf Erfolg. Klar steht das Team im Vordergrund, aber die individuelle Klasse von Dennis hat man gerne auf dem Feld.

Femerling hofft auf Wagner-Rückkehr

Auf Franz Wagner ruhten vor dem Turnier auch die Hoffnung. Aktuell ist er verletzt. Wie wichtig wäre seine Rückkehr?

Die Mannschaft hat dennoch viel Qualität. Aber wir müssen uns auch nicht in die Tasche lügen. Einen Spieler wie Franz willst du immer in deiner Mannschaft haben. Seine Fähigkeiten sind unumstritten. Er ist sehr ehrgeizig und aggressiv, aber wenn es medizinisch nicht vertretbar ist, sollte er nicht spielen. Wenn er noch einmal in diesem Turnier zurückkommen sollte, könnte er der Mannschaft noch etwas Besonderes geben.

Auch Coach Gordon Herbert steht für den deutschen Erfolg. Wie bewerten Sie seine Arbeit?

Er passt sehr gut in diese Truppe und auch zu Dennis. Sie funktionieren alle im Team sehr gut, die Taktik und Defensive passen. Er glaubt an die Jungs und die Jungs glauben an ihn – das ist ganz wichtig. Das gesamte Trainerteam mit den Assistenten, Betreuern und der medizinischen Abteilung sorgen für diese positive Stimmung das Vertrauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er glaubt an die Jungs und die Jungs glauben an ihn. Patrick Femerling über Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert

Der Hype in Deutschland war schon bei der Heim-Europameisterschaft groß. Befindet sich der deutsche Basketball aktuell auf seinem Höhepunkt?

Die letzten Jahre mit der EM-Medaille waren schon stark. Über die vergangenen 15 Jahre hat sich sehr viel im deutschen Basketball entwickelt. Nachdem die 6+6-Regel (mindestes sechs deutsche Spieler im Kader, Anm. d. Red.) im Jahr 2012 in der Bundesliga eingeführt worden ist, ist sehr viel passiert. Man gibt so den jungen deutschen Spielern eine super Perspektive und jetzt muss man diese entfachte Euphorie einfach weiter nutzen. Auch bei den Damen hat sich alles super entwickelt. Dort jedoch mehr durch individuelle Opfer als durch Geld im System. Da muss einfach mehr investiert und bessere Perspektiven geschaffen werden. Ich hoffe, dass die Nationalmannschaft weiter erfolgreich spielt – denn das hilft dem deutschen Basketball in allen Bereichen.

Eine Medaille wäre in diesem Jahr sicherlich ein Erfolg und ein guter nächster Schritt…

Ich habe mal aus Spaß gesagt, dass alles außer Gold eine Enttäuschung wäre (lacht). Ich wünsche mir eine Medaille. Welche es am andere ist, ist mir ziemlich egal.