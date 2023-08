Dank Mithilfe von Japan: Deutschland vorzeitig Gruppensieger

Deutschlands Basketballer sind bei der WM in Asien vorzeitig Gruppensieger. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist nach dem überraschenden 98:88 von Gastgeber Japan gegen Finnland am Sonntag nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe E zu verdrängen. Deutschland hatte zuvor beim 85:82 gegen Mitfavorit Australien seinen zweiten Erfolg in Okinawa eingefahren. Australien und Japan haben je einen Sieg und treffen am Dienstag (13.10 Uhr) aufeinander. Da beide Teams den direkten Vergleich gegen Deutschland verloren haben, ist es ein Endspiel um Platz zwei. Finnland ist vorzeitig ausgeschieden.

Damit steht bereits fest, dass Deutschland in der Zwischenrunde am Freitag und Sonntag antritt und dort um ein Ticket für die Endrunde in Manila spielt. Die Gegner sind noch offen, sehr wahrscheinlich ist Ex-Europameister Slowenien mit Luka Doncic dabei. Offen ist, ob Dennis Schröder und Co. zwei oder drei Siege aus der Vorrunde mitnehmen.

Gegen die bisher sieglosen Finnen um Lauri Markkanen ist Deutschland am Dienstag (9.30 Uhr/Magenta Sport) aber klarer Favorit. Am Sonntag hatten auch 27 Punkte von Markkanen nicht gereicht.