Basketball-WM: Deutschland gegen Finnland live im TV und Online-Stream

Vor Auslosung der Gruppenphase

Von Bayern bis Freiburg: So lief der Saisonstart der deutschen Europapokal-Teilnehmer

Am Donnerstag und Freitag bekommen die deutschen Europapokal-Teilnehmer ihre Gegner in der Champions-, Europa- und Conference-League-Gruppenphase zugelost. Wie sind der FC Bayern und Co. rund einen Monat vor dem Beginn der Wettbewerbe auf internationalem Terrain in Form? Ein Zwischenstand.