Viertes Spiel der DBB-Auswahl

Basketball-WM: Deutschland gegen Georgien live im TV und Online-Stream

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das erste Spiel der DBB-Auswahl in der Zwischenrunde bei der Basketball-WM gegen Georgien. Nachdem die deutschen Basketballer alle ihre drei Vorrundenspiele für sich entscheiden konnten, stehen nun die Zwischenrundenpartien an. Dort visiert das DBB-Team die Endrunde in Manila an. Zunächst wartet Georgien am Freitag.