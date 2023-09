Basketball-WM: Deutschland gegen Lettland live im TV und Online-Stream

Bleiben die deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft unschlagbar? Nach fünf Siegen in fünf Spielen träumt die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert weiter von einer Medaille - es wäre die erste bei einer WM für Deutschland seit 21 Jahren. Um dieses Ziel weiter verfolgen zu können, muss am Mittwoch im Viertelfinale ein Sieg gegen Lettland her. Deutschland geht dabei als Favorit ins Spiel.

Das sechste WM-Spiel des DBB-Teams findet wie schon das ganze Turnier auf dem Kontinent Asien statt. Diesmal spielen die Deutschen auf den Philippinen. Bei einem Sieg könnte es am Freitag zu einem Duell mit dem Olympiasieger USA kommen. „Wir haben viel Vertrauen in uns selbst. Wenn wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen, dann ist viel möglich“, sagte Spieler Moritz Wagner.

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Lettland bei der Basketball-WM live im TV?

Das fünfte WM-Spiel der deutschen Basketballer gegen Lettland am Mittwoch (10.45 Uhr) wird nicht im TV, sondern nur im Livestream übertragen. Die Moderation übernimmt Alexander Schlüter zusammen mit Expertin Ireti Amojo. Zum Tip-off sitzen Kommentator Michael Körner und Co-Kommentator Alex Vogel bereit. Mit Eindrücken vom Spielort versorgen Reporter Benni Zander und Experte Per Günther die Zuschauer.

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Lettland bei der Basketball-WM im Livestream?

Magenta Sport hat sich die Rechte für das Spiel der DBB-Auswahl gegen Lettland (10.45 Uhr) bei der Basketball-WM gesichert. Der Livestream ist beim Sport-Streamingdienst der Telekom kostenlos abrufbar.