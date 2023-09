Serbien im Teamcheck: im Kollektiv statt mit Superstar zum Erfolg

IS-Kommandeur in Kiel

Auch zwei Tage nach der spektakulären Festnahme der beiden mutmaßlichen Mitglieder der Terrororganisation IS in Kiel und München ist weiter wenig über die Hintergründe bekannt. Der in Kiel gestellte 42 Jahre alte Tatverdächtige soll der Anführer einer IS-Brigade in Syrien gewesen sein.