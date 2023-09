Zoff zwischen Schröder und Herbert im WM-Spiel gegen Slowenien

Bad Segeberg

Kunterbuntes Seefest: Premiere am Großen Segeberger See kam bestens an

Holzstämme sägen, am Ergometer schwitzen oder beim Square Dance zusehen – das konnten die Besucher des Seefestes in Bad Segeberg. Die Segeberger Vereine nutzten das dreitägige Fest am Großen Segeberger See, um ordentlich Werbung für sich zu machen. Das Programm kam gut an.