Der Spielplan der Basketball-WM 2023 im Überblick

Vom 25. August bis zum 10. September findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen die Basketball-WM statt. Rund ein Jahr nach der erfolgreichen Heim-Europameisterschaft haben die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder die nächste Chance auf eine Medaille. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick über den Spielplan des Turniers.

Der Modus der WM-Endrunde 2023 ist aufgeteilt in drei Turnierphasen; der ersten Vorrunde, der zweiten Gruppenphase und der K.-o.-Finalrunde.

1. Gruppenphase: In der ersten Runde spielen jeweils vier Mannschaften in acht Gruppen (A–H) gegeneinander. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die zweite Runde. Deutschland spielt in der stark besetzten Gruppe E mit Finnland, Australien und Japan.

2. Gruppenphase: Es werden vier neue Vierergruppen (I–L) gebildet. Die Erst- und Zweitplatzierten der 1. Gruppenphase spielen in der 2. Turnierphase in der gleichen Gruppe (Beispiel: Der Erstplatzierte der Gruppe A spielt in Gruppe I mit dem Zweitplatzierten der Gruppe A. Hinzu kommen die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe B. Gegner aus der 1. Gruppenphase treffen in der 2. Gruppenphase nicht mehr aufeinander). Alle Ergebnisse der ersten Runde werden mitgenommen. Die beiden punktbesten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Finalrunde. Deutschland würde bei einer erfolgreich verlaufenden 1. Gruppenphase in der zweiten Runde in der Gruppe K antreten. Mögliche Gegner sind dort dann Slowenien, Kap Verde, Georgien und Venezuela.

Klassifikationsrunde: Nach dem Muster der 2. Gruppenphase (vier neue Gruppen von M bis P) werden die Plätze 17 bis 32 unter den Dritt- und Viertplatzierten der 1. Gruppenphase ausgespielt. Für diese Nationen ist das Turnier nach dieser Runde beendet. Deutschland würde bei einem Scheitern in der 1. Gruppenphase in der Klassifikationsrunde in der Gruppe O spielen. Mögliche Gegner sind dann erneut Slowenien, Kap Verde, Georgien und Venezuela.