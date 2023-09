US-Basketballer verpassen Bronze-Medaille gegen Kanada

Für die Basketballer der USA endet die WM in Asien ohne Medaille. Im Spiel um Platz drei verlor das Team von Cheftrainer Steve Kerr zwei Tage nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland mit 118:127 (111:111, 56:58) nach Verlängerung gegen Kanada und beendet das Turnier somit als Vierter. Die Kanadier hingegen erspielten sich am Sonntag in Manila angeführt von Starspieler Shai Gilgeous-Alexander (31 Punkte, zwölf Assists) und Topverteidiger Dillon Brooks (39 Zähler) die erste Medaille bei einer WM überhaupt.

Auch eine sensationelle Aktion von Mikal Bridges, der zum Ende der regulären Spielzeit einen Freiwurf absichtlich verfehlte und nach dem eigenen Rebound einen Dreier zum Ausgleich verwandelte, reichte dem US-Team nicht. So ganz schienen die USA das Bronze-Spiel in der Mall of Asia Arena vor 10 666 Zuschauern nicht mehr ernstzunehmen. Paolo Banchero, Brandon Ingram und Jaren Jackson Jr. kamen aus gesundheitlichen Gründen erst gar nicht zum Einsatz.

Hinter Anthony Edwards (24 Punkte) und Austin Reaves (23) überzeugten zu wenige Profis aus dem mit NBA-Profis gespickten US-Team. Dazu agierte die Defensive erneut desolat. Zwei Tage zuvor hatten die USA das Halbfinale mit 111:113 gegen Deutschland verloren und so vorzeitig den angepeilten sechsten WM-Titel verpasst.

Für Olympia 2024 sind die Amerikaner mit dem WM-Resultat aber qualifiziert. In Paris wird dann ein anderes Team erwartet. Spekuliert wird über die Rückkehr von Spielern wie Kevin Durant, Devin Booker oder Jayson Tatum. Auch die etwas älteren Superstars Stephen Curry (35 Jahre) und LeBron James (38) könnten für die Olympischen Spiele noch ein Comeback feiern.