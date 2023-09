Basketballer werden zum Vorbild: Was für ein Unterschied zur DFB-Elf!

Es ist ein Stück Sportgeschichte, die das Team des Deutschen Basketball-Bundes geschrieben hat. Weltmeister! In einer Sportart, in der die größten deutschen Erfolge mittlerweile Jahrzehnte zurückliegen. In einer Sportart, in der man im internationalen Vergleich eigentlich nicht unbedingt Deutschland im Fokus hat.

Doch dieses Team hat während der vergangenen Wochen unter seinem im besten Sinne unaufgeregten Bundestrainer Gordon Herbert genau die Gewinnermentalität ausgestrahlt, die aktuell im deutschen Spitzensport so schmerzlich vermisst wird. Es kommt zwar nicht immer nur sympathisch rüber, wenn Spieler nach Korberfolgen in Kameras brüllen oder ihre Muskeln spielen lassen.

Gleichzeitig zeigen die deutschen Basketballer mit jeder Faser, wie unglaublich motiviert sie während jeder Sekunde dieser WM waren. Diese Profis haben nicht nur gesagt, dass sie Weltmeister werden wollen. Sie haben ihren Willen auf dem Parkett gezeigt, sich dafür sogar öffentlichkeitswirksam, aber luftbereinigend gestritten. Was für ein Unterschied nicht nur zu Deutschlands Fußballern ...

Beste deutsche Spieler bekommen Siegermentalität in NBA eingeimpft

Zur Wahrheit gehört auch, dass die besten Spieler – Kapitän Schröder, Abräumer Theis, Mentalitätsmonster Moritz Wagner und Dirk Nowitzkis designierter Erbe Franz Wagner – ihre Attitüde und Siegermentalität in der US-Profiliga NBA in jedem Training eingeimpft bekommen. Sie sind damit ein Vorbild für viele andere Athleten hierzulande – und machen wieder Lust auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris, wo Deutschland nun eine neue Chance auf Edelmetall hat.