Bericht über Wende: Basketball-Finale mit Deutschland doch im Free-TV

Schafft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft es bei der laufenden Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen doch noch ins Free-TV? Einem Bild-Bericht zufolge soll das das ZDF das WM-Endspiel live übertragen, falls der DBB-Auswahl der Einzug in eben selbiges gelingt. Bislang erfolgte die WM-Übertragung ausschließlich über MagentaSport. Das Team um Kapitän Dennis Schröder trifft am Freitagnachmittag (14.40 Uhr) im Halbfinale auf die USA. So weit kamen die deutschen Basketballer bislang nur 2002, als die Mannschaft WM-Dritter wurde.

Die Übertragung der diesjährigen WM steht seit Wochen in der Kritik. MagentaSport bietet die deutschen Partien inklusive des Halbfinals gegen die USA zwar im kostenfreien Stream an. Für den deutschen Basketball-Präsidenten Ingo Weiss ist das allerdings zu wenig. Dass sich kein Sender gefunden habe, “der die Rechte von Magenta erwirbt und die Spiele zeigt, das erzürnt mich”, sagte Weiss der Bild am Freitag in Manila, wo am Sonntag (14.40 Uhr) auch das in Rede stehende Endspiel stattfindet. Möglicherweise seien “ARD und ZDF auch zu konservativ, sich an spannende Sportarten wie Basketball heranzuwagen”, spekulierte Weiss.

Noch vor den Viertelfinals hatte sich kein Abnehmer für eine mögliche Übertragung der WM-Spiele im Free-TV finden lassen. Sowohl ARD, ZDF, wie auch die ProsiebenSat.1-Gruppe und RTL, das bei der Heim-EM im vergangenen Jahr Spiele der DBB-Auswahl übertragen hatte, zeigten kein Interesse. Dabei hatte sich der Telekom-Sender offen für eine Sublizenzierung gezeigt. “Wenn eine Kooperation für beide Seiten sinnvoll ist, dann kann eine Verwertung der Inhalte über andere Medienpartner möglich sein”, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

