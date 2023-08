Baumgart rät Flick zu Comeback-Versuch bei Kroos

Kooperationsvereinbarung

Antifouling bei Booten: Grün-Rot in Kiel will giftigen Anstrich eindämmen

Durch Antifouling-Anstriche an Sportbooten gelangen jährliche Schadstoffe in die Kieler Förde. Grüne und SPD in Kiel wollen nun die Nutzung der umweltschädlichen Schutzschicht reduzieren.