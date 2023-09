Wilmots sieht Leverkusen-Torjäger Boniface auf dem Weg zur Weltklasse

Victor Boniface ist einer der Senkrechtstarter der noch jungen Bundesliga-Saison. Die Neuverpflichtung von Bayer Leverkusen hat nach den ersten drei Bundesliga-Spielen bereits fünf Treffer aus vier Pflichtspielen auf dem Konto, mit der Werkself steht er zudem an der Tabellenspitze. Für den früheren belgischen Nationaltrainer Marc Wilmots, der Boniface zu dessen Zeit beim belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise intensiv beobachtet hat, ist der Weg des nigerianischen Angreifers noch lange nicht zuende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Weltklasse sieht Wilmots, der die Bundesliga aus seiner Zeit bei Schalke 04 (1996 bis 2000 sowie 2001 bis 2003) bestens kennt, Boniface zwar noch nicht. „Aber in zwei, drei Jahren ist das möglich“, prognostizierte der Ex-Nationaltrainer (2012 bis 2016) im Gespräch mit dem Kicker.

Auf die Frage, ob Boniface so wie etwa Bayern Münchens Zugang Harry Kane ein potenzieller 100-Millionen-Euro-Stürmer sei, antwortete Wilmots: „Natürlich! Klar! Er ist jung. Wenn man sein Potenzial sieht - das haben nur wenige Stürmer.“ Und weiter: „Er hat viele Qualitäten. Wenn er seine Quote erhöht, mal 15 bis 20 Tore schießt, kann er für einen Topklub in der Premier League spielen. Das Ziel von Boniface müsse es sein, „in zwei, drei Jahren dort zu einem der Top 6 zu wechseln“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wilmots erinnert an Kreuzbandverletzungen bei Boniface

Wilmots lobte die Qualitäten des Neu-Leverkuseners am Ball und dessen Schnelligkeit. „Der einzige Minuspunkt ist, dass er sich zweimal das Kreuzband gerissen hat. Aber er hat in der vergangenen Saison mehr als 50 Spiele gemacht. Ich habe keine Zweifel an seiner Gesundheit“, versicherte der frühere Schalker.

Boniface hatte in der vergangenen Saison mit St. Gilloise vor allem in der Europa League auf sich aufmerksam gemacht, wo er mit dem als Außenseiter gestarteten Klub bis ins Viertelfinale vorstieß. Dort war ausgerechnet gegen Leverkusen Schluss (1:1/1:4). Im zweitgrößten europäischen Wettbewerb gelangen dem 22-Jährigen sechs Treffer in zehn Partien, in der belgischen Liga waren seine Werte mit sieben Toren aus 31 Begegnungen nicht ganz so herausragend.