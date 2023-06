Ex-Bundesliga-Manager übernimmt neu geschaffene Position bei Leverkusen

Bayer Leverkusen arbeitet weiter an der Personal-Planung und erweitert dafür die Führungsetage. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, wird der frühere Bundesliga-Profi und -Manager Thomas Eichin zum 1. Juli Direktor Lizenz bei der Werkself. Der 56-Jährige verantwortet in dieser neu geschaffenen Position alle internen Prozesse rund um den Profibereich der Männer und Frauen und ist Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes unterstellt. Eichin war bislang Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Bayer und in dieser Funktion bereits für die Frauenteams zuständig.

„Ich wollte mir in meinem ersten Jahr als Geschäftsführer die Zeit nehmen, um Strukturen und Abläufe im Sportbereich zu überprüfen – und gegebenenfalls anzupassen. Die Schaffung der neuen Position ist ein Resultat dieses Prozesses und ich bin sehr glücklich, dass wir Thomas Eichin für die Aufgabe gewinnen konnten“, erklärte Rolfes die Erweiterung der Führungsriege. Eichin selbst freut sich auf eine „hochspannende“ neue Herausforderung. „Mit meiner Erfahrung aus 25 Jahren im Profisport möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, den Verein künftig noch professioneller und erfolgreicher aufzustellen“, sagte er.

Eichin, der Schwiegervater von Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller, spielte zwischen 1985 und 1999 für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Nach dem Ende seiner Profikarriere war Eichin unter anderem Geschäftsführer bei den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga und beim Bundesligisten Werder Bremen.