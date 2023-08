Leverkusen-Fan muss nach Sturz in den Innenraum medizinisch versorgt werden

Abenteuer samt Trecker

Ein Traum soll wahr werden: Rainer Klement aus Ellerbek hat sich vor drei Jahren einen alten Zirkuswagen gekauft, seither baut er ihn zum Wohnmobil um. Wenn der 64-Jährige nächstes Jahr in Rente geht, will er damit, von einem Trecker gezogen, mit seiner Frau an die Amalfi-Küste in Italien fahren.