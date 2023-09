Bayer Leverkusen gegen BK Häcken live im TV und Online-Stream sehen

Bayer Leverkusen bereitet seinen Fans in der Bundesliga derzeit viel Freude. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern führt die Werkself weiterhin die nationale Tabelle an. Nach dem Erreichen des Europa-League-Halbfinals im Vorjahr möchte das Team von Trainer Xabi Alonso dieses Jahr erneut international angreifen. Am Donnerstag kommt BK Häcken als erster Gegner in die BayArena.

Im vergangenen Jahr konnte der Gegner aus Schweden erstmals die Meisterschaft gewinnen. Aktuell rangieren die Göteborger in der Liga, die im Jahreszyklus ausgespielt wird, nach 23 Partien zwei Punkte hinter Malmö FF auf dem dritten Platz. Unterschätzen sollte Leverkusen den Gegner nicht: Das Team von Per-Mathias Høgmo hat in den letzten Wochen bereits mehrere Qualifikationsspiele absolviert. Zuletzt setzten sich die Schweden gegen den FC Aberdeen durch (2:2/3:1) und zogen somit in die Hauptrunde der Europa League ein, wo sie in Gruppe H neben Leverkusen auf Molde und Qarabag treffen.

Wie sehe ich das Spiel Bayer Leverkusen gegen BK Häcken live im TV?

Das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und BK Häcken wird auf RTL+ live und exklusiv ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 18.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation bei RTL+ übernehmen Laura Papendick, Karl-Heinz Riedle, Marco Hagemann und Steffen Freund.

Wird Bayer Leverkusen gegen BK Häcken live im Free-TV übertragen?

Nein! RTL besitzt zwar die Exklusivrechte für die Übertragung der Europa-League-Partie zwischen Leverkusen und Häcken. Das Spiel wird jedoch nur auf RTL+ übertragen.

Kann ich das Spiel zwischen Leverkusen und Häcken im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst RTL+ zeigt die vollen 90 Minuten der Europa-League-Partie zwischen Bayer Leverkusen und BK Häcken live und exklusiv. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Leverkusen gegen Häcken?

