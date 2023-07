Arsenal-Profi Xhaka wechselt zu Bayer Leverkusen

Granit Xhaka ist zurück in der Bundesliga. Der Mittelfeldspieler verlässt den FC Arsenal nach sieben Jahren und fast 300 Pflichtspielen und unterschrieb bei Bayer Leverkusen einen Vertrag bis 2028. Das bestätigten die Klubs am Donnerstagabend offiziell. Bereits im Tagesverlauf war Xhaka - offenbar zum Medizincheck - in Leverkusen gesichtet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Seine fußballerische Qualität ist überall bekannt. Aber vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können“, zeigt sich Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes vom Transfer überzeugt.

Der Schweizer war 2016 für etwa 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach London gewechselt und gewann mit den Gunners in England zweimal den FA Cup und zweimal den Supercup. In der laufenden Saison verpasste er mit Arsenal nur knapp die Meisterschaft in der Premier League.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun folgt die Rückkehr ins deutsche Oberhaus. „Ich kenne die Liga in- und auswendig und habe sie auch von London aus immer beobachtet. Bayer 04 ist ein Klub mit einer beeindruckenden Historie und hochgesteckten Zielen“, betonte der Mittelfeldmann. „Vor allem aber sehe ich ihn als einen Klub mit großer Zukunft. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren enorm motivierend. Man ist ehrgeizig und will etwas erreichen – ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre.“

Leverkusen soll für den 30-Jährigen, der in London noch einen Vertrag bis 2024 plus einer Option für ein weiteres Jahr hatte, Medienberichten zufolge etwa 25 Millionen Euro zahlen.