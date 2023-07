Hofmann glaubt an Titel-Chance mit Bayer Leverkusen

Nationalspieler Jonas Hofmann blickt optimistisch auf die bevorstehende Saison mit Bayer Leverkusen. Die Aussicht auf einen Titelgewinn sei der große Antrieb für einen Neubeginn gewesen, verriet der 31-Jährige dem Kicker. „Die Gegebenheiten sind da, die Qualität in der Mannschaft ist da. Wir haben fünf, sechs Neue, wir müssen uns einspielen und das möglichst schnell auf die Platte kriegen. Die Wahrscheinlichkeit - mit dieser Qualität - ist da, dass es schon dieses Jahr klappen kann“, sagte Hofmann.

Der ehemalige Gladbacher, der zusammen mit seinem früheren Mannschaftskollegen Granit Xhaka, Erfahrung in den Kader bringen soll, möchte umsetzen, was ihn zuletzt auch bei Borussia Mönchengladbach ausgezeichnet hat. Etwas Großes zu erreichen, sei der Plan. „Da versuchen Granit und ich mit unseren Qualitäten voranzugehen“, sagte Hofmann.

In den Gesprächen mit Trainer Xabi Alonso und Sportchef Simon Rolfes sei ihm klar geworden, dass da gute Leute am Werk sind. „Dieses Gefühl bei mir war da, dass gemeinsam daran gearbeitet wird, einen Titel zu gewinnen.“ Hofmann war in diesem Sommer von Gladbach nach Leverkusen gewechselt, wobei er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzte. Für die Transfer-Entscheidung wurde er in den sozialen Netzwerken teilweise angefeindet.