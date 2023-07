Gladbach-Abschied bestätigt: Hofmann wechselt nach Leverkusen

Nationalspieler Jonas Hofmann wechselt von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen. Das bestätigten die beiden Klubs aus NRW am Mittwoch. Bei der „Werkself“ unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis 2027. Die Leverkusener nutzen für den Transfer eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Offensivspielers. Diese liegt laut Angaben der Gladbacher bei zehn Millionen Euro. Bei Bayer erhält Hofmann die Rückennummer 7.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes freut sich über den Deal. „Wir haben uns schon länger mit Jonas beschäftigt und sind froh, dass er sich für den Weg zu Bayer 04 entschieden hat“, sagt der 41-Jährige. „Dank seiner Spielübersicht, seiner hervorragenden technischen Fähigkeiten sowie seiner Erfahrung ist er ein Typ Spieler, den wir für unseren Kader gesucht haben.“ Hofmann zeigte sich indes „sehr dankbar für die vergangenen sieben Jahre“ in Gladbach. „Ich hatte eine herausragende Zeit dort. Zuletzt hatte ich aber verstärkt das Gefühl, etwas Neues machen zu wollen. Bayer 04 passt zu diesen Gedanken, der Verein gehört seit Jahren zu den deutschen Top-Klubs und ist auch international immer ambitioniert. Die Mannschaft ist spannend und besitzt unglaublich viel Qualität“, so der Nationalspieler über sein neues Kapitel.

Hoffmann war Kapitäns-Kandidat in Gladbach

Für die Borussia ist Hofmanns Abgang ein herber Verlust. Erst im August vergangenen Jahres hatten die Gladbacher seinen Vertrag bis 2025 verlängert, inklusive einer Option für ein weiteres Jahr. Der routinierte und torgefährliche Kreativspieler sollte im neu formierten Team nach dem Abgang mehrerer Leistungsträger eine zentrale Rolle einnehmen. Er galt sogar als Kandidat auf das Kapitänsamt unter dem neuen Gladbacher und früheren Leverkusener Coach Gerardo Seoane. „Wir haben uns mit Jonas intensiv ausgetauscht und darum gekämpft, ihn bei Borussia zu halten. Die Gespräche waren sehr offen und schlussendlich haben wir ein Angebot vorgelegt, das alle von Jonas aufgestellten Bedingungen erfüllt hat“, erklärte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: „Dass er sich dennoch dazu entschieden hat, die Ausstiegsklausel zu aktivieren, hinterlässt kein gutes Gefühl.“

Hofmann wechselte im Januar 2016 von Borussia Dortmund an den Niederrhein. Dort entwickelte er sich zum angesehenen Führungsspieler. In der vergangenen Saison erzielte er in 31 Partien zwölf Tore in der Bundesliga. Für Gladbach gelte es nun, „seine Entscheidung zu respektieren und Jonas für seinen Einsatz und seine Leistungen für Borussia einen großen Dank auszusprechen“, ergänzte Virkus.