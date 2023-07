Jonas Hofmann berichtet nach Leverkusen-Wechsel über Hass-Kommentare

Säuberungsaktion

Der Trentsee in Plön: Initiative holt Unmengen an Müll vom Seegrund

Wie sauber ist es am Grund des Trentsees in Plön? Die Antwort: Unmengen an Müll und Abfall haben sich im Laufe der Jahre angesammelt. Eine private Initiative um Marc Hemesath säuberte jetzt einen Teil des Uferbereichs. Es ist erstaunlich, was alles zutage kam.