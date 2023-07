Interesse aus der Premier League: Leverkusen lehnt Angebot für Diaby ab

In den Transfer-Poker um Moussa Diaby scheint offenbar Fahrt reinzukommen. Einem Bericht von Sky zufolge soll Bayer Leverkusen ein erstes Angebot über knapp 45 Millionen Euro von Premier-League-Klub Aston Villa erhalten, dieses allerdings abgelehnt haben. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes soll auf eine Ablöse über 60 Mio. Euro bestehen.

Sollte ein Klub die geforderte Ablöse tatsächlich zahlen, würde Diaby, der 2019 für 15 Mio. Euro von Paris Saint-Germain nach Leverkusen wechselte, zum zweitteuersten Abgang der Vereinsgeschichte avancieren. Nur Kai Havertz (80 Mio. Euro zum FC Chelsea) spülte mehr Geld in die Bayer-Kassen. Diaby kommt in 172 Einsätzen für Leverkusen auf 49 Tore sowie 48 Vorlagen und reifte in seiner Zeit in der Bundesliga zum französischen Nationalspieler (neun Einsätze).

Im Falle eines Diaby-Abgangs hätte Rolfes bereits vorgesorgt. Mit Jonas Hofmann, der dank einer Ausstiegsklausel für zehn Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden war, steht Trainer Xabi Alonso eine hochklassige Alternative zur Verfügung.

Die möglichen Transfer-Einnahmen durch einen Verkauf des Franzosen könnte Bayer allerdings für einen Ersatz von Patrik Schick gebrauchen. Der Stürmer musste sich einer Adduktoren-Operation unterziehen und fällt rund drei Monate aus. Rolfes bestätigte, dass man auf der Suche sei, dabei allerdings auch den finanziellen Aspekt bedenken müsse.