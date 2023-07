Leverkusen-Star Diaby vor Wechsel zu Aston Villa

Kehrt Moussa Diaby Bayer Leverkusen den Rücken zu? Der Wechsel des Offensivspieler vom Bundesligisten zu Aston Villa in die englische Premier League steht offenbar kurz bevor. Nach Sky-Informationen haben sich beide Vereine grundsätzlich geeinigt. Auch Transferexperte Fabrizio Romano berichtete von einem bevorstehenden Deal. Demnach überweist Villa über 50 Millionen Euro für die Dienste des Franzosen.

Damit würde die Werkself ungefähr die Summe erhalten, die dem laut transfermarkt.de dem Marktwert des Flügelspielers (50 Mio. Euro) entspricht. Zudem würde Diaby zu Leverkusens zweitteuerstem Abgang in der Vereinsgeschichte avancieren - nur Kai Havertz spülte bei seinem Wechsel zum FC Chelsea im Jahr 2020 für 80 Mio. Euro mehr Geld in die Kassen.

Bayer hat Medienberichten zufolge auf eine Ablöse von rund 60 Mio. Euro gehofft und hatte ein erstes Angebot der Briten abgelehnt. Zuletzt galt auch Al-Nassr, wo Superstar Cristiano Ronaldo seit vergangenen Winter unter Vertrag steht, als Interessent.

Diaby, der 2019 für 15 Millionen von Paris Saint-Germain nach Leverkusen kam, war in der vergangenen Saison an 25 Pflichtspiel-Toren beteiligt. In seiner Zeit in Leverkusen ist der 24-Jährige zum französischen Nationalspieler gereift (neun Einsätze).