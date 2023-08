Bericht über Ablöse-Poker: Leverkusen wirbt um Southampton-Profi

Knapp 58 Millionen Euro investierte Bayer Leverkusen in der bisherigen Transferphase in neue Spieler. Mindestens 18 weitere Millionen werden offenbar noch zu den Ausgaben der „Werkself“ in diesem Sommer hinzukommen. Wie die Bild berichtet, buhlt der Bundesliga-Klub um die Dienste von Nathan Tella, der aktuell noch bis 2025 bei Premier-League-Absteiger FC Southampton unter Vertrag steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach sei Leverkusen bislang bereit, 18 Millionen Euro für den Transfer des 24 Jahre alten Engländers auf die Insel zu überweisen. Southampton fordere allerdings eine Summe jenseits der 20-Millionen-Marke. Ein Pluspunkt für Bayer: Der schnelle Rechtsaußen, der offenbar den Abgang von Moussa Diaby (wechselte für 55 Millionen Euro zu Aston Villa) kompensieren soll, bevorzuge trotz des Interesses anderer englischer Klubs einen Wechsel nach Leverkusen.

Tella, dessen Marktwert laut Angaben des Datenportals transfermarkt.de bei 18 Millionen Euro liegt, hatte Teile seiner Jugend-Ausbildung beim FC Arsenal verbracht, ehe er zum FC Southampton wechselte und dort den Sprung zu den Profis schaffte. Für die erste Mannschaft kam der Flügelspieler bislang auf 44 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm drei Tore und sechs Vorlagen gelangen. In der vergangenen Saison stieg er mit den „Saints“ in die zweite englische Liga ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bayer Leverkusen: Transfer-Sommer mit punktuellen Verstärkungen

Leverkusen hatte in der Sommer-Wechselfrist bereits mit einigen Transfers aufhorchen lassen. So verstärkten Victor Boniface (kam für 20,5 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise), Granit Xhaka (15 Millionen, FC Arsenal), Jonas Hofmann (10 Millionen, Gladbach), Arthur (7 Millionen, América), Matej Kovar (5 Millionen, Manchester United) und Alejandro Grimaldo (ablösefrei, Benfica) den Kader von Cheftrainer Xabi Alonso. Zudem wurde am Sonntag die einjährige Leihe von Rechtsverteidiger Josip Stanisic (FC Bayern) fixiert.