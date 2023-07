Adduktoren-OP: Schick fehlt Leverkusen monatelang

Die Leidenszeit von Stürmer Patrik Schick bei Bayer Leverkusen geht weiter. Wie die „Werkself“ am Dienstagvormittag bestätigte, wurde der 27 Jahre alte tschechische Nationalspieler schon im Juni an den Adduktoren operiert und wird dem Bundesliga-Sechsten der abgelaufenen Saison weiter lange fehlen. Wie es in der Klub-Mitteilung weiter heißt, visiere man eine Rückkehr des Angreifers Anfang Oktober – und damit in rund drei Monaten – an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schick hatte bereits weite Teile der zurückliegenden Spielzeit aufgrund von hartnäckigen Adduktorenproblemen verpasst. Insgesamt musste er bei 20 Bundesliga-Partien verletzungsbedingt zusehen, kam im Verlauf der Saison auf 23 Pflichtspiele (vier Tore, eine Vorlage). In der vorherigen Spielzeit war er noch zum Hoffnungsträger und Erfolgsgaranten der Leverkusener avanciert und hatte mit 24 Toren in 27 Liga-Spielen erheblichen Anteil an der Champions-League-Qualifikation seines Klubs. Sein Vertrag wurde anschließend bis 2025 verlängert.

Ohne den Tschechen musste sich Bayer nun allerdings mit Rang sechs und einem Platz in der Europa League zufrieden geben. Am 12. August startet die neue Pflichtspielphase mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Teutonia Ottensen. Es folgt der Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig am 19. August. Zuvor stehen noch Testspiele gegen den SC Paderborn (21. Juli), Real Sociedad San Sebastian (29. Juli), Olympique Marseille (2. August) und West Ham United (5. August) an – allesamt ohne Mittelstürmer Schick.