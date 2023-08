Leverkusen gibt Stürmer an Rom ab - Auch Lukaku im Visier von Serie-A-Klub

Bayer Leverkusen gibt Stürmer Sardar Azmoun nach Italien ab. Wie die „Werkself“ am Samstagvormittag mitteilte, wechselt der 69-malige iranische Nationalspieler für ein Jahr auf Leihbasis zu Serie-A-Klub AS Rom. Der Vertrag des 28-Jährigen in Leverkusen läuft noch bis 2027.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betonte, dass der Transfer auf „Sardars Wunsch“ hin realisiert wurde. Der Angreifer, der bei Bayer nicht über die Rolle des Ersatzmanns hinauskam, wolle „in einem anderen Umfeld neu durchstarten“, so der Leverkusen-Boss laut Klub-Mitteilung: „Er hatte in den vergangenen anderthalb Jahren leider viel mit Verletzungen zu kämpfen. Nun haben wir mit der Roma eine gute Einigung erzielt. In der Serie A kann Sardar auf absolutem Topniveau seine Klasse unter Beweis stellen.“

Azmoun, der aktuell an einem Muskelfaserriss laboriert, war im Januar 2022 von Zenit St. Petersburg in die Bundesliga gewechselt. Für Leverkusen kam er in eineinhalb Jahren auf 44 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm fünf Tore und fünf Vorlagen. In diesem Transfer-Sommer verpflichtete Leverkusen in Victor Boniface von Union Saint-Gilloise weitere Konkurrenz im Angriff. Zudem gibt der Bayer-Kader mit Adam Hlozek und dem aktuell verletzten Patrik Schick zwei weitere Profis für die Mittelstürmer-Position her.

AS Rom: Auch Romelu Lukaku ein Transfer-Kandidat

Doch auch bei der Roma könnte Azmoun auf einen weiteren namhaften Mitspieler in der Angriffszentrale treffen. Der italienische Hauptstadtklub wird mit einer Verpflichtung von Belgien-Stürmer Romelu Lukaku in Verbindung gebracht. Medienberichten zufolge seien die Verhandlungen zwischen Rom und Premier-League-Klub FC Chelsea in vollem Gange. Im Raum steht auch hier ein Leihgeschäft.