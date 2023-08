Bericht: Bayer-Trainer Alonso mit Klausel in neuem Vertrag

Bayer Leverkusen und Xabi Alonso wollen in dieser Saison ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen. Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung des 41 Jahre alten Spaniers bis 2026 scheint vorerst Planungssicherheit zu bestehen. Die Sport Bild berichtet jetzt aber, dass der Bundesligist mit Blick auf die Zukunft des Chef-Trainers nicht alles in der eigenen Hand habe. Es habe im Zuge der Vertragsgespräche eine „Geheimabsprache“ gegeben. Demnach könne Alonso selbst bestimmen, wann er die Werkself verlassen möchte.

Das Magazin nennt ein konkretes Beispiel, das schon in den vergangenen Monaten oft thematisiert wurde. Dem Bericht zufolge wäre schon im nächsten Sommer ein Abgang möglich, wenn beispielsweise Real Madrid anklopfe. Die Königlichen müssen sich auf einen Abgang von Carlo Ancelotti einstellen, den 64-Jährigen soll es zur brasilianischen Nationalmannschaft ziehen. Übernimmt Alonso bei seinem Ex-Klub den wohl freiwerdenden Posten? Spanische Medien hatten bereits berichtet, dass der Bayer-Coach einer der Top-Favoriten auf den Job sei.

Alonso mit Bayer auf Titelkurs?

Der 41-Jährige wurde von Leverkusen im Oktober 2022 als Nachfolger von Gerardo Seoane verpflichtet und führte den Klub in der abgelaufenen Saison auf Rang sechs in der Liga und bis ins Halbfinale der Europa League. Mit seiner erfolgreichen Arbeit und der Akzeptanz in der Mannschaft hat Alonso bereits viel bewegt unter dem Bayer-Kreuz und für die kommende Saison in Granit Xhaka, Jonas Hofmann, Alejandro Grimaldo und Victor Boniface interessante Verstärkungen für sein Team bekommen. Für viele Experten ist die Werkself ein Kandidat für die vordersten Plätze in der Bundesliga.