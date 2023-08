Neuer Vertrag: Alonso verlängert in Leverkusen

Kostenfrei bis 15:45 Uhr lesen

Eröffnung verzögert sich

Trari, trara, die Post ist – weg. In Ascheberg hat die bisherige Filiale in der Langenrade geschlossen, die Eröffnung der neuen bei der Firma Runge in der Bundhorster Chaussee verzögert sich. Die Internetleitung ist defekt und muss repariert werden. Was machen Post-Kunden derweil mit ihren Paketen?