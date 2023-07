Berichte: Leverkusen findet Schick-Ersatz in Belgien

Ligue-1-Rückkehr fix

Ex-BVB-Star Aubameyang verlässt Chelsea in Richtung Frankreich

Pierre-Emerick Aubameyang setzt seine Karriere in Frankreich bei Olympique Marseille fort. Der 34-Jährige wechselt vom FC Chelsea in die Ligue 1, wie die Klubs am Freitag mitteilten. In Marseille unterschreibt der ehemalige Bundesliga-Stürmer einen Vertrag bis 2028.