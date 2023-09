Leverkusen verlängert Vertrag mit Leistungsträger Palacios

Sportlich hätte der Saisonstart für Bayer Leverkusen kaum besser laufen können. Nach fünf Bundesliga-Spieltagen ist die „Werkself“ Bayern-Verfolger Nummer eins und steht punktgleich mit den Münchnern auf Tabellenplatz zwei. Einer, der entscheidenden Anteil an dem sportlichen Aufschwung hat, ist Exequiel Palacios. Der Mittelfeldmotor wird Leverkusen auch über seinen ursprünglich bis 2025 gültigen Vertrag erhalten bleiben. Wie der Klub am Dienstagmittag mitteilte, hat der argentinische Weltmeister sein Arbeitspapier bis 2028 verlängert.

„Exequiel Palacios hat sich als ein ungemein wichtiger Spieler unserer Werkself etabliert. Dass er bei der WM in Katar ein vollwertiges Mitglied der argentinischen Weltmeister-Mannschaft war, unterstreicht seine Qualitäten als Teamplayer und auch als Individualist“, erklärt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und fügt an: „Exequiel hat seine außergewöhnliche Power und fußballerische Aggressivität genau wie seine strategischen und spielerischen Fähigkeiten schon oft und erfolgreich in den Dienst unserer Mannschaft gestellt. Wir sind überzeugt davon, dass er künftig in eine noch zentralere Rolle hineinwachsen kann.“

Palacios will „in Schwarz und Rot Erfolge feiern“

Auch Palacios selbst zeigt sich hocherfreut über die Ausdehnung der Zusammenarbeit. „Der Klub hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte“, sagt der 24-Jährige. Und weiter: „Ich fühle mich in Leverkusen sehr, sehr wohl, hier habe ich mich als Spieler immer weiterentwickeln können. Und der große Name von Bayer 04 in meiner Heimat hat mit dafür gesorgt, dass ich immer im Blickfeld der Albiceleste geblieben bin. Mit Argentinien bin ich inzwischen Südamerikameister und Weltmeister geworden. Es ist klar, dass ich jetzt auch in Schwarz und Rot Erfolge feiern will.“

Palacios wechselte im Januar 2020 für 17 Millionen Euro von River Plate in die Bundesliga. Seitdem bringt es der 24-Jährige auf 93 Einsätze für den Tabellenzweiten, in denen er zehn Tore und sieben Vorlagen beisteuerte. Vor allem seit der Ankunft von Alonso in der vergangenen Saison blüht der Weltmeister auf und überzeugt in dieser Saison bereits mit vier Torbeteiligungen in sieben Spielen.