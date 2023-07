Leverkusen verpflichtet Torjäger Boniface

Bayer Leverkusen treibt die Personalplanungen für die anstehende Saison weiter voran. Wie der Bundesligist am Samstagabend vermeldete, wechselt Angreifer Victor Boniface vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise zu den Rheinländern. Der 22 Jahre alte Stürmer unterschreibt in Leverkusen einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge soll Bayer eine Ablösesumme in Höhe von 17 Millionen Euro zuzüglich etwaiger Boni nach Belgien überweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir hatten Victor Boniface bereits seit längerem auf dem Radar“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem fixen Transfer. „Sein Auftreten im direkten Duell hat unsere positive Einschätzung dann absolut bestätigt. Victor ist ein sehr präsenter, schwer zu bespielender Mittelstürmer, der allein durch seine Körperlichkeit eine Herausforderung für jeden Abwehrspieler darstellt“, lobte Rolfes den „schnellen und „technisch versierten“ Angreifer. Boniface selbst freute sich in einer ersten Botschaft auf einen „Top-Klub mit einer super Mannschaft“.

Boniface war im vergangenen Sommer von Bodø/Glimt aus Norwegen nach Belgien gewechselt. Für Saint-Gilloise hatte in 51 Pflichtspielen 17 Tore und zwölf Vorlagen beigesteuert. Besonders durch seine Tore im Europa-League-Achtelfinale gegen Union Berlin (zwei Treffer) und im Viertelfinale gegen seinen neuen Klub Bayer Leverkusen (ein Tor) war er in Deutschland in Erinnerung geblieben. In Leverkusen ist er nach Alejandro Grimaldo (Benfica Lissabon), Arthur (America-MG), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) und Granit Xhaka (FC Arsenal) Neuzugang Nummer fünf in diesem Sommer und bietet eine zusätzliche Alternative im Angriff. Dort ist er ein Ersatz für Torjäger Patrik Schick, der nach seiner Adduktoren-OP auf unbestimmte Zeit fehlen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige