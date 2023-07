Medizincheck: Xhaka-Wechsel nach Leverkusen steht bevor

Bayer Leverkusen steht offenbar vor der nächsten namhaften Neuverpflichtung. Nachdem sich der Werksklub bereits die Dienste von Gladbachs Jonas Hofmann sicherte, kommt nun wohl auch Granit Xhaka. Die Bild veröffentlichte am Donnerstag Fotos, die den Schweizer Nationalspieler auf dem Weg zum Medizincheck in Köln zeigen sollen. Xhakas Wechsel vom FC Arsenal an den Rhein bahnte sich schon länger an. Zuletzt hatten beide Klubs aber wohl hartnäckig um die Ablöse verhandelt. Laut The Athletic sei man inzwischen bei ungefähr 25 Millionen Euro übereingekommen. Bei den „Gunners“ hat Xhaka noch ein Jahr Restvetrag. In Leverkusen soll er bis 2027 unterschreiben.

In Leverkusen dürfte Xhaka als neuer Mittelfeldmotor eingeplant sein. Seine Qualitäten in dieser Hinsicht stellte er vor allem in der vergangenen Saison beim FC Arsenal unter Beweis. Mit den „Gunners“ scheiterte Xhaka im Rennen um den Titel in der Premier League erst auf der Zielgeraden an Manchester City und ließ die Fans erstmals seit 2004 träumen.

Entsprechend stellte sich Arsenal im Poker um Xhaka zunächst auch quer. Da sich nun aber die Verpflichtung von Declan Rice anbahnt, ist man in London offenbar bereit, den ehemaligen Kapitän ziehen zu lassen.

Zweites Bundesliga-Engagement für Xhaka steht bevor

Es wäre nicht die erste Station für Xhaka in der Bundesliga. Von 2012 bis 2016 spielte der 115-fache Schweizer Nationalspieler bereits für Borussia Mönchengladbach. Für 45 Millionen Euro wechselte er anschließend in die Premier League, wo er für Arsenal 297 Pflichtspiele bestritt.