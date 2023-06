FC Bayern, BVB und Co.: So sieht der Sommer-Fahrplan der Bundesliga-Klubs aus

Nach und nach starten die 18 Bundesliga-Klubs in den kommenden Wochen in die Vorbereitung auf die Saison 2023/2024. Als erstes kehren die Spieler von Mainz 05 und der TSG Hoffenheim am 2. Juli zurück auf den Trainingsplatz. Der FC Bayern startet hingegen erst am 13. Juli – und damit als letztes Team. Wer bestreitet gegen wen Testspiele? Wann reisen die Mannschaften ins Trainingslager? Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick über die Sommer-Fahrpläne der Bundesligisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Bayern

Trainingsauftakt: 13. Juli

Trainingslager: Tegernsee (15. Juli - 20. Juli), Tokio/Japan und Singapur (24. Juli - 3. August)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel-Termine: Audi Summer Tour – Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale (29. Juli), FC Liverpool (2. August)

Supercup: RB Leipzig (12. August, 20.45 Uhr)

Borussia Dortmund

Trainingsauftakt: 5. Juli

Trainingslager: USA (San Diego, Las Vegas, Chicago) – 24. Juli - 3. August

Testspiel-Termine: Westfalia Rhynern (12. Juli), Gegner noch offen (19. Juli), San Diego Loyal (27. Juli), Manchester United (30. Juli), FC Chelsea (2. August)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RB Leipzig

Trainingsauftakt: 8. Juli

Trainingslager: Bruneck in Italien (20. Juli - 28. Juli)

Testspiel-Termine: noch in Planung

Supercup: FC Bayern (12. August, 20.45 Uhr)

Union Berlin

Trainingsauftakt: 3. Juli

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainingslager: Bad Saarow (6. Juli - 9. Juli), Bramberg am Wildkogel (24. Juli - 2. August)

Testspiel-Termine: FSV Luckenwalde (12. Juli), Zalaegerszegi TE FC (15. Juli), Holstein Kiel (22. Juli), noch in Planung: 19. Juli, 28. und 29. Juli sowie 5. oder 6. August

SC Freiburg

Trainingsauftakt: 10. Juli

Trainingslager: Schruns (20. Juli - 28. Juli)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel-Termine: noch in Planung

Bayer Leverkusen

Trainingsauftakt: 10. Juli

Trainingslager: Saalfelden (23. Juli - 28. Juli)

Testspiel-Termine: SC Paderborn (21. Juli), Real Sociedad (29. Juli)

Eintracht Frankfurt

Trainingsauftakt: 10. Juli

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainingslager: Windischgarsten (23. Juli - 30. Juli)

Testspiel-Termine: FSV Braunfels (15. Juli), TSV Steinbach Haiger (18. Juli), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (22. Juli)

VfL Wolfsburg

Trainingsauftakt: 7. Juli

Trainingslager: Seefeld (17. Juli - 22. Juli), Donaueschingen (31. Juli - 4. August)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel-Termine: Gegen eine Amateurauswahl (15. Juli), Noch in Planung : 5. August

FSV Mainz 05

Trainingsauftakt: 2. Juli

Trainingslager: Schladming (26. Juli - 2. August)

Testspiel-Termine: SG Grensingen/Grolsheim (7. Juli), TuS Koblenz (14. Juli)

Borussia Mönchengladbach

Trainingsauftakt: 9. Juli

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainingslager: Rottach-Egern (23. Juli - 30. Juli)

Testspiele: FC Wegberg-Beeck (15. Juli), 1. FC Saarbrücken (22. Juli), weitere Tests in Planung

1. FC Köln

Trainingsauftakt: 7. Juli

Trainingslager: Maria Alm (13. Juli - 21. Juli)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel-Termine: Gornik Zabrze und Hannover 96 (16. Juli), Fortuna Köln (28. Juli)

TSG Hoffenheim

Trainingsauftakt: 2. Juli

Trainingslager: Kitzbühel (15. Juli - 22. Juli)

Testspiel-Termine: FC Astoria Walldorf (8. Juli), Sv Elversberg (12. Juli), Glasgow Rangers (29. Juli)

Werder Bremen

Trainingsauftakt: 5. Juli

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainingslager: Zillertal (19. Juli - 29. Juli)

Testspiel-Termine: VfB Oldenburg (16. Juli), Zwei weitere Testspiele noch in Planung

VfL Bochum

Trainingsauftakt: 5. Juli

Trainingslager: Gais (23. Juli - 30. Juli)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel-Termine: Noch in Planung

FC Augsburg

Trainingsauftakt: 3. Juli

Trainingslager: Schladming (15. Juli - 23. Juli)

Testspiel-Termine: Noch in Planung

VfB Stuttgart

Trainingsauftakt: 6. Juli

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainingslager: Mitte Juli, Details noch Unbekannt

Testspiel-Termine: Noch in Planung

1. FC Heidenheim

Trainingsauftakt: 5. Juli

Trainingslager: Natz-Schabs (7. Juli - 14. Juli), Mils (25. Juli - 1. August)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Testspiel-Termine: SV Mergelstetten (16. Juli), weitere Testspiele in Planung

SV Darmstadt 98

Trainingsauftakt: 5. Juli

Trainingslager: Herxheim (22. Juli - 30. Juli)

Testspiel-Termine: Noch in Planung