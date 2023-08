Historie, Prämien, TV: Was man zum Supercup wissen muss

An diesem Samstag, 12. August, um 20.45 Uhr steigt in München das Duell um den Supercup zwischen dem deutschen Meister FC Bayern und DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Nachdem der letztjährige Vergleich der beiden Klubs in Leipzig ausgetragen wurde, geht es nun in der bayerischen Hauptstadt um den ersten Titel der neuen Saison. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), beantwortet die wichtigsten Fragen zum Supercup.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer ist Titelverteidiger im Supercup?

Der FC Bayern und RB Leipzig standen sich am 30. Juli 2022 schon einmal gegenüber. Auch im vergangenen Jahr waren die Münchener als Meister und die Leipziger als Pokalsieger angetreten. Der FCB gewann das packende Duell, in dem insgesamt acht Tore fielen, im Stadion der Sachsen mit 5:3 (3:0).

In welchem Modus wird der Supercup ausgetragen?

Der Supercup der Deutschen Fußball Liga (DFL) bildet grundsätzlich den Auftakt der Saison. An dem Wettbewerb nehmen jeweils der Meister sowie der Gewinner des DFB-Pokals der vorangegangenen Spielzeit teil. Im Falle eines Double-Siegers würde der Bundesliga-Zweite gegen den Meister und Pokalsieger antreten. Den Termin und Spielort für den Supercup legt die DFL fest. Üblicherweise wird im Stadion des Pokalsiegers (oder Vizemeisters, im Falle eines Double-Siegers) gespielt. Doch laut DFL-Beschluss von 2017 wechselt das Heimrecht, wenn die Paarung dieselbe ist wie im Jahr zuvor – so wie diesmal. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten kommt es gleich zu einem Elfmeterschießen mit zunächst jeweils fünf Spielern beider Mannschaften. Eine Verlängerung gibt es also nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit wann gibt es den Supercup?

Erstmals gab es den Wettbewerb von 1987 bis 1996. Er firmierte seinerzeit als DFB-Supercup. Zeitweilig gab es den Wettbewerb um den Ligapokal, zunächst vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgerichtet und später von der DFL. Nach einer 14 Jahre langen Pause wurde der Supercup im Jahr 2010 wieder eingeführt und wird seitdem von der DFL organisiert.

Wer ist Rekord-Sieger im Supercup?

Insgesamt 13 verschiedene Klubs haben sich bisher für die Teilnahme am Supercup qualifiziert. Der bislang letzte Debütant war RB Leipzig im vergangenen Jahr. Rekord-Sieger in diesem Wettbewerb ist der FC Bayern München mit elf Erfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um welche Prämie geht es im Supercup?

Der Supercup ist auch finanziell durchaus lukrativ. Der Gewinner erhält eine Prämie von 3,5 Millionen Euro. Der Finalist geht ebenfalls nicht leer aus. Für das unterlegenen Team gibt es noch 2,5 Millionen Euro.

Wo läuft der Supercup im TV?

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird live im Free-TV bei Sat.1 sowie beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bei Sky beginnt die Vorberichterstattung um 20 Uhr, Sat1 beginnt bereits um 19.30 Uhr.

Welche Auswirkungen hat der Supercup auf den DFB-Pokal?

Der Supercup hat direkten Einfluss auf den Spielplan. Aufgrund des Duells um den ersten Titel der Saison steigen Bayern und Leipzig später als alle anderen Klubs in die nächste Spielzeit des DFB-Pokals ein. Die Begegnungen der ersten Runde sind vom 11. bis zum 14. August angesetzt – und kollidieren folglich mit dem Supercup-Termin. Die Folge: Meister Bayern und Pokalsieger Leipzig tragen ihre Auftakt-Partien erst Ende September aus. Der FCB tritt am 26. September (20.45 Uhr, ZDF) bei Drittligist Preußen Münster an, Leipzig trifft am 27. September (20.45 Uhr, ARD) auswärts auf Zweitligist Wehen Wiesbaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist die Bilanz der Supercup-Sieger in der folgenden Saison?

In allen Spielzeiten landete der amtierende Supercup-Sieger in der folgenden Saison in der oberen Tabellenhälfte. Die schwächsten Platzierungen nach einem vorherigen Supercup-Triumph gab es 1993/94 für den amtierenden Meister Werder Bremen und 2015/16 für den als Pokalsieger für den Supercup qualifizierten VfL Wolfsburg. Beide Teams wurden am Ende der Saison jeweils nur Achter. Seit 2016 gewann der FC Bayern sechsmal und wurde in der Folge immer Meister. Die Supercup-Serie wurde nur 2019 von Borussia Dortmund unterbrochen: Der BVB holte seinerzeit den ersten Titel der Saison und wurde darauffolgend Vizemeister.

Gibt es den Supercup auch in anderen Top-Ligen in Europa?

In England geht es zwischen FA-Cup-Sieger und Meister um den Community Shield. Wie in Deutschland gilt: Wenn eine Mannschaft das Double gewinnt, spielt der Double-Gewinner gegen den Zweiten der Premier League. So war es in diesem Jahr zwischen Manchester City und dem FC Arsenal, die Londoner gewannen im Elfmeterschießen. Traditionell wird das Spiel eine Woche vor dem Beginn der Premier League im Wembley-Stadion ausgetragen.

In Spanien und Italien ist der Wettbewerb umfangreicher ausgestaltet. Neben dem Meister und dem Pokalsieger treten auch Vizemeister und Vizepokalsieger in einem Mini-Turnier mit Halbfinale und Finale gegeneinander an. Seit 2022 wird der Supercopa de España in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ausgetragen. Im Januar 2024 sind Meister FC Barcelona, Pokalsieger Real Madrid, Vizepokalsieger CD Osasuna und der Liga-Dritte Atlético Madrid dabei. Atlético rückt nach, weil Stadtrivale Real zugleich auch Zweitplatzierter in der Liga war. Der Supercoppa Italiana hingegen wird sein Debüt mit vier Teilnehmern dann im Januar 2024, ebenfalls in Riad, feiern – mit dabei sind Meister SSC Neapel, Vizechampion Lazio Rom, Pokalsieger Inter Mailand und der unterlegene Cup-Finalist AC Florenz.

In Frankreich gibt es wie in Deutschland und England das klassische Duell zwischen Meister und Pokalsieger, also im Falle eines Double-Gewinners die Partie gegen den Vizemeister. In diesem Jahr trifft Liga-Champion Paris Saint-Germain auf den FC Toulouse, den Sieger des Coupe de France.