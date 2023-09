Die besondere Beziehung zwischen Tel und den Bayern-Fans

Es gibt nur einen Spielernamen, den die Fans des FC Bayern München momentan skandieren: Nicht den von Urbayer Thomas Müller oder des aktuell formstärksten Profis Leroy Sané, sondern den von Mathys Tel. Nach dem 4:3 zum Start in die Champions-League-Vorrunde gegen Manchester United waren die meisten Bayern-Akteure schon im Spielertunnel der Allianz Arena verschwunden, da stolzierte Tel ganz alleine über den Platz, winkte, verbeugte sich und klopfte sich mehrmals aufs Wappen des Trikots. In der Nordkurve verschenkte er sein Trikot, vor der Haupttribüne einem jungen Fan das Aufwärm-T-Shirt und die Schuhe. Er ist einer fürs Volk: Liebling Tel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die gegenseitige Zuneigung ist herzlich, ehrlich – und das als 18-Jähriger. Er steht am Beginn seiner zweiten Saison in einer für ihn völlig neuen Welt, aufgewachsen ist er im Pariser Vorort Sarcelles. Sportlich hat Tel den Durchbruch noch nicht geschafft, den Sprung zum Publikumsliebling jedoch schon.

Motivierter Youngstar wird zum Top-Joker

Im Sommer hat ihm der FC Bayern mit Harry Kane einen 100-Millionen-Euro-Mann vor die Nase transferiert. Und was macht dieser selbstbewusste, teils freche Tel? Trifft beim 2:1 in Mönchengladbach zum Siegtor, bereitet das 2:1 von Leon Goretzka gegen Leverkusen perfekt vor, versenkt die Kugel wuchtig zum vorentscheidenden 4:2 gegen Manchester United. Joker Tel stach trotz nur 121 Einsatzminuten in Bayerns Pflichtspielen schon dreimal, braucht also nur 40 Minuten pro Tor. Zum Vergleich: Torjäger Kane benötigte 92 Minuten für einen seiner fünf Treffer. In der Vorbereitung war Tel Stammspieler und Platzhalter im Sturmzentrum für Kane, nun ist er der Top-Joker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tel ist angekommen, und Tel kommt an. „Mathys gibt einfach immer Gas – in jedem Training, in jedem Spiel. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen“, sagt Vizekapitän Joshua Kimmich. Laut dem alten Strafraumhasen Thomas Müller ist Tel „torhungrig, jung und manchmal – was auch gut so ist – ungestüm. Vielleicht sieht er dann einen Mitspieler, der im Training freisteht, nicht.“ Daraus hat Tel gelernt. „Das Ansehen hat sich verändert, die Blicke“, so Tel im Interview mit L‘Équipe, „meine Mitspieler kommen jetzt auf mich zu, geben mir Ratschläge. Wir haben eine Beziehung entwickelt, in der ich ihr Vertrauen spüre.“

„Der FC Bayern ist mein Zuhause geworden“

20 Millionen Euro überwies Bayern 2022 an Stade Rennes für das 17 Jahre alte Talent. Auch damals stand Tel im Schatten einer spektakulären Verpflichtung, der von Sadio Mané, dem Weltstar aus Liverpool. Als nun Kane kam, meldeten sich zahlreiche Vereine aus dem In- und Ausland. Bayern blockte jede Anfrage für Tel ab, ganz in dessen Sinne. „Der FC Bayern ist mein Zuhause geworden. Ich will für immer hier bleiben.“ Bemerkenswert für einen Teenager, der mit seinen Eltern in München lebt. Er wolle sich bei Bayern durchbeißen, „auch wenn das bedeutet, dass ich bluten, leiden, spucken und weinen muss. Das ist ein Traum für mich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mathys ist eines der größten Talente in Europa und hat das jedes Mal gezeigt, wenn er eingewechselt wurde“, sagt Präsident Herbert Hainer. Doch wann darf Tel von Beginn an ran? An diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Heimspiel gegen Bochum? „Kann sein“, sagt Trainer Thomas Tuchel, bremst den Jungspund aber: „Es ist eine optimale Situation. Er hat eine ganz entscheidende Rolle, kann Spiele beeinflussen und für uns drehen. Die Art und Weise, wie er die Rolle annimmt, ist fantastisch. Dass er mehr will, liegt in der Natur der Sache. Er muss abwarten und geduldig bleiben – und gleichzeitig ungeduldig sein.“