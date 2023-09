Transferflirt als Herzensbrecher? United und das bittere Wiedersehen mit Kane

Für Manchester United kommt es derzeit knüppeldick. Da ist der verpatzte Saisonstart in der Premier League mit nur sechs Punkten aus fünf Spielen. Da sind die Probleme um die beiden einst sündhaften teuren Stars Jadon Sancho und Anthony, die aus unterschiedlichen Gründen vorerst aus dem Kader gestrichen wurden. Da ist die mal wieder schwindende Geduld der Fans mit ihrem einst als Serienmeister gefeierten Klub. Und dann steht nun auch noch das Duell mit jemandem an, der manche dieser Probleme hätte verhindern oder lösen können: Harry Kane.

Über Jahre hatte United dem englischen Nationalmannschafts-Kapitän immer wieder Avancen gemacht, träumte davon, nach dem Abgang von Wayne Rooney 2017 erneut das nationale Fußball-Heiligtum unter Vertrag zu haben. Doch irgendwie wollte es nicht so recht klappen. Kane blieb seinem Jugendklub Tottenham Hotspur stets treu, einzig 2021 flirtete er kurz mit einem Vereinswechsel. Ziel seiner Wahl war aber nicht United, sondern der verhasste Stadtrivale Manchester City. Am Ende platzte der Deal. Kane blieb in London, die „Red Devils“ blieben weiter dran.

Als sich in diesem Sommer dann tatsächlich eine echte Chance bot, den Mittelstürmer zu locken, mangelte es dem englischen Rekordmeister an vielem. Den sportlichen Argumenten, der letzten Konsequenz und dem Vernehmen nach auch dem nötigen Kleingeld. Zudem gab es Zweifel, ob Tottenham sein Kronjuwel ein Jahr vor dessen Vertragsende wirklich zu einem Liga-Rivalen ziehen lassen würde. Kane entwickelte folglich andere Pläne und sagte dem FC Bayern zu.

Harry Kane: Teuerster Bundesliga-Einkauf aller Zeiten

„Es gab im Sommer Gespräche mit einigen Vereinen. Aber Bayern war ein Klub der mich sehr interessiert hat. Da gab es nicht viele Diskussionen“, sagte Kane am Dienstag und ergänzte das, was man in solchen Situationen eben ergänzt: „Manchester ist ein großer Verein, aber ich habe mich entschieden hierherzukommen und bin sehr glücklich darüber.“ 100 Millionen Euro plus etwaiger Bonuszahlungen überwiesen die Münchner an die Spurs und machten den Torjäger zum teuersten Bundesliga-Einkauf aller Zeiten. Die Fußball-Welt staunte, United nahm den Transfer zumindest nach außen betont ungerührt zur Kenntnis.

Bei den Bayern macht Kane nun genau das, wofür er vorgesehen ist: Toreschießen, den Verkauf von Merchandising-Artikeln vorantreiben, einem zuletzt (zumindest ein wenig) angeschlagenen Klub altbekanntes Selbstverständnis einimpfen. Während Deutschlands Rekordmeister sich wieder dem „Mia san mia“ zu nähern scheint, bleibt United vor dem Champions-League-Duell der beiden Klubs am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) die Erkenntnis: „Wir sind ein Schatten unserer Selbst.“ Es fehlt an Esprit und einem Impuls, der dem nun schon seit Jahren mehr oder minder vor sich hin dümpelnden Klub neues Leben einhaucht. Es fehlt eine Figur wie Kane.

Manchester United als angeschlagener Boxer

Der 30-Jährige warnt dennoch vor dem nächsten Bayern-Gegner und scheint in United so etwas wie einen angeschlagenen Boxer zu sehen. „Wenn Mannschaften so eine schwierige Phase durchmachen, können sie auch eine Reaktion zeigen“, meinte Kane, der es in seinen bisherigen vier Bundesliga-Einsätzen auf vier Treffer brachte: „Wir müssen zeigen, was wir können und vom Beginn an im Vorwärtsgang sein. Wir wollen das Spiel dominieren.“ Ein klare Ansage an United. Nach Jahren der unerwiderten Liebe will der Stürmer United nun offenbar endgültig das Herz brechen.